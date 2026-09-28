Nicușor Dan, mesaj la 70 de ani de la intrarea României în UNESCO: Acești ani nu reprezintă un simplu moment de bilanț, ci un punct de plecare

Președintele Nicușor Dan a transmis, luni, un mesaj cu ocazia evenimentului „Gala UNESCO 70 România”, organizat în cadrul programului „UNESCO 70 România – Celebrăm trecutul, construim împreună viitorul”.

„În urmă cu 70 de ani, România devenea stat membru al UNESCO, alăturându-se, astfel, unui proiect bazat pe o convingere durabilă: pacea se construiește prin educație, știință, cultură și cooperare. Astăzi, după șapte decenii, această opțiune ne obligă nu doar să ne amintim principiile fondatoare, ci mai ales să construim în continuare”, se arată în mesajul președintelui, distribuit de Administrația Prezidențială.

El a făcut precizări și despre patrimoniul românesc recunoscut la nivel internațional, precum Delta Dunării și Ansamblul monumental de la Târgu Jiu.

„De la Delta Dunării la Ansamblul monumental de la Târgu Jiu, de la Doină la Cămașa cu altiță și la Cobză, patrimoniul românesc îmbogățește patrimoniul umanității. Este o recunoaștere internațională care ne onorează, dar ne și obligă să păstrăm acest patrimoniu, să-l facem cunoscut și să-l transmitem generațiilor următoare”, se arată în mesaj.

Președintele Nicușor Dan a vorbit și despre implicarea comunităților locale și a tinerilor în protejarea patrimoniului.

„În ultimii ani, UNESCO a pus un accent tot mai puternic pe implicarea comunităților locale și pe încurajarea tinerilor să participe la protejarea și transmiterea patrimoniului. O astfel de direcție este necesară și în România, pentru că patrimoniul nu este protejat doar prin instituții, ci mai ales în mod dinamic, atunci când este respectat și asumat de comunități, iar generațiile tinere îl cunosc și îl consideră parte vie a propriului lor viitor”, a transmis președintele.

Nicușor Dan: Educația rămâne esențială în era inteligenței artificiale

Un alt punct al mesajului transmis de președinte a fost legat de educație și de impactul noilor tehnologii, în special al inteligenței artificiale.

„Educația rămâne, așadar, esențială. Rolul său capătă noi valențe mai ales în era inteligenței artificiale. Prin acțiunile sale recente, UNESCO a reiterat faptul că tehnologia trebuie să servească omul, iar educația să rămână un drept și un bun comun al umanității, care cultivă gândirea critică, autonomia și responsabilitatea”, a spus Nicușor Dan.

El a spus că noile tehnologii pot fi folosite și pentru cercetarea, protejarea și transmiterea patrimoniului către generațiile tinere.

„Pentru România, această perspectivă este importantă. Noile tehnologii pot contribui la cercetarea, protejarea și transmiterea patrimoniului către noile generații, cu respect pentru autenticitatea și semnificația sa”, se arată în mesajul președintelui.

România are o rețea extinsă de inițiative UNESCO

Președintele a mai precizat că „de-a lungul celor 70 de ani de apartenență la organizație, prezența românească în cadrul UNESCO a fost în continuă creștere și diversificare. Astăzi, nu vorbim doar despre o simplă prezență instituțională, ci de o amplă rețea de inițiative și instituții, de la școli asociate UNESCO, universități și institute de cercetare până la orașe creative, geoparcuri și rezervații ale biosferei”.

„Dincolo de prestigiul siturilor și tradițiilor noastre recunoscute la nivel internațional, UNESCO înseamnă, înainte de toate, responsabilitate. Înseamnă asumarea unor acțiuni concrete. Vorbim despre datoria de a le oferi tinerilor un sistem educațional care să-i pregătească pentru o lume în schimbare. Vorbim despre protejarea patrimoniului în fața schimbărilor climatice și a crizelor actuale, despre curajul de a investi mai mult în știință și cunoaștere și despre apărarea, fără compromisuri, a diversității culturale și a libertății de exprimare”, a spus președintele.

Nicușor Dan a mai transmis că aniversarea celor 70 de ani de cooperare dintre România și UNESCO trebuie privită ca „un punct de plecare pentru o nouă etapă”.

„Felicit Comisia Națională a României pentru UNESCO, alături de instituțiile și partenerii care au făcut posibil acest eveniment aniversar. Îmi doresc ca programul „UNESCO 70 România – Celebrăm trecutul, construim împreună viitorul” să reușească să aducă valorile UNESCO cât mai aproape de oameni și, în special, de tineri”, a mai spus Nicușor Dan.