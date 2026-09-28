Alexandru Nazare: Cred că putem lua în calcul o creștere prudentă a pensiilor

Alexandru Nazare a declarat luni seară după ce a primit aviz favorabil în comisia parlamentară penbtru portofoliul Finanțelor în guvernul Mureșan, că o indexare a pensiilor începând chiar din prima lună a anului viitor este fezabilă, însă creșterea trebuie să fie prudentă, și bazată pe proiectul viitorului buget. „Cred că putem lua în calcul o creștere prudentă a pensiilor. O indexare prudentă. De la 1 ianuarie. Dar vorbesc de o indexare, repet, prudentă. Toate aceste elemente constituie pilonii viitorului buget pe 2027 și a negocierii între partide a acestui buget, astfel încât el să fie adoptat. Nu este acum momentul să intru în această discuție tehnică”, a declarat Alexandru Nazare.

Ministrul interimar de Finanțe nu dorit să intre în detalii tehnice, motivând că nu este momentul oportun.

„Nu vreau să intru în această discuție acum pentru că, din respect pentru toate partidele care trebuie să valideze traiectoria noastră în 2027 și după, nu e momentul să mă pronunț pentru că aceste discuții”, a mai spus Nazare.

Sursa video: B1 TV