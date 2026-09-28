Un parlamentar AUR, „rătăcit” la audierile miniștrilor. De ce a venit în Parlament, contrar deciziei din partid

Cătălin Silegeanu, senator AUR, s-a prezentat la audierea lui Sebastian Burduja, ministrul propus pentru Energie. Prezența parlamentarului a fost însă una contrară deciziei partidului.

„Am alegătorii în spate și simt că este responsabilitatea mea să vin aici”, a motivat Cătălin Silegeanu.

Decizia AUR, obligatorie și opțională

Președintele AUR, George Simion, a declarat, înaintea începerii audierilor miniștrilor propuși de premierul desemnat Siegfried Mureșan, că parlamentarii formațiunii vor boicota atât audierile, cât și votul de miercuri, acuzând presiuni asupra sa pentru susținerea unui „guvern marionetă”.

„În ultimele luni au pus enorme presiuni pe noi ca să trădăm încrederea pe care ne-ați acordat-o și să votăm un guvern de tip marionetă. Nu vom fi prezenți în comisii, în plen, și nu vom vota un Guvern Siegfried Mureșan sau cel care urmează după aceea, Nazare, pentru că asta ar însemna trădarea încrederii pe care voi ne-ați acordat-o”, a transmis anterior Simion, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Ce i-a zis conducerea AUR

Luni, 28 septembrie, senatorul AUR, prezent în sală încă de la prima audiere din Parlament, spune că și-a informat partidul, însă aceștia nu au reacționat. De asemenea, el a mai spus că nu are în plan să părăsească partidul, chiar dacă, de această dată, a făcut notă discordantă.

Silegeanu a fost singurul membru AUR care s-a prezentat până acum la audierile membrilor viitorului Guvern, condus de Siegfried Mureșan.

Sursa video: Știripesurse