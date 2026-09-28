Prima pagină » Politic » Un parlamentar AUR, „rătăcit” la audierile miniștrilor. De ce a venit în Parlament, contrar deciziei din partid

Un parlamentar AUR, „rătăcit” la audierile miniștrilor. De ce a venit în Parlament, contrar deciziei din partid

Cătălin Silegeanu, senator AUR, s-a prezentat la audierile din Parlament, la Comisia pentru energie. Parlamentarul spune că și-a informat partidul despre decizia de a participa la audierile miniștrilor din Guvernul propus de Siegfried Mureșan.
Kelemen Hunor, despre votul pentru Guvernul Mureșan: Nu avem 233 de voturi. După 5 luni de zile este inadmisibil să nu avem un guvern
Kelemen Hunor, despre votul pentru Guvernul Mureșan: Nu avem 233 de voturi. După 5 luni de zile este inadmisibil să nu avem un guvern
Academia de Științe din Kiev, lovită de drone rusești. Supraviețuitorii au sărit pe geamurile clădirii în flăcări
Academia de Științe din Kiev, lovită de drone rusești. Supraviețuitorii au sărit pe geamurile clădirii în flăcări
Care sunt partidele cu care AUR plănuiește să negocieze dacă guvernul Mureșan pică?
Care sunt partidele cu care AUR plănuiește să negocieze dacă guvernul Mureșan pică?
Siegfried Mureșan, noi critici la adresa PSD: A dovedit din nou că pune partidul înaintea țării
Siegfried Mureșan, noi critici la adresa PSD: A dovedit din nou că pune partidul înaintea țării
Călin Georgescu: Orice vot acordat Guvernului Mureșan este un act de trădare a interesului României
Călin Georgescu: Orice vot acordat Guvernului Mureșan este un act de trădare a interesului României
Coralia Frigea
28 sept. 2026, 15:55, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cătălin Silegeanu, senator AUR, s-a prezentat la audierea lui Sebastian Burduja, ministrul propus pentru Energie. Prezența parlamentarului a fost însă una contrară deciziei partidului.

„Am alegătorii în spate și simt că este responsabilitatea mea să vin aici”, a motivat Cătălin Silegeanu.

Decizia AUR, obligatorie și opțională

Președintele AUR, George Simion, a declarat, înaintea începerii audierilor miniștrilor propuși de premierul desemnat Siegfried Mureșan, că parlamentarii formațiunii vor boicota atât audierile, cât și votul de miercuri, acuzând presiuni asupra sa pentru susținerea unui „guvern marionetă”.

„În ultimele luni au pus enorme presiuni pe noi ca să trădăm încrederea pe care ne-ați acordat-o și să votăm un guvern de tip marionetă. Nu vom fi prezenți în comisii, în plen, și nu vom vota un Guvern Siegfried Mureșan sau cel care urmează după aceea, Nazare, pentru că asta ar însemna trădarea încrederii pe care voi ne-ați acordat-o”, a transmis anterior Simion, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Ce i-a zis conducerea AUR

Luni, 28 septembrie, senatorul AUR, prezent în sală încă de la prima audiere din Parlament, spune că și-a informat partidul, însă aceștia nu au reacționat. De asemenea, el a mai spus că nu are în plan să părăsească partidul, chiar dacă, de această dată, a făcut notă discordantă.

Silegeanu a fost singurul membru AUR care s-a prezentat până acum la audierile membrilor viitorului Guvern, condus de Siegfried Mureșan.

Sursa video: Știripesurse

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de mult risipim în viața de zi cu zi și care sunt soluțiile la îndemână pentru antirisipă în viața cotidiană?
G4Media
Apariție tulburătoare a soției lui Jurgen Klopp » Ulla are (doar) 52 de ani
GSP.ro
Călin Georgescu a EXPLODAT la Curtea de Apel! „Trădare de țară!” Ce spune despre Siegfried Mureșan
Gandul
Ea este Ioana, femeia din Vrancea ucisă de soț. Un copilaș a rămas orfan de mamă
Cancan
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Prosport
Momentul în care dronele ucrainene distrug simultan trei tancuri rusești ascunse la 65 de kilometri în spatele frontului
Libertatea
Ce trebuie să adaugi printre verzele din butoi ca să rămână crocante și aromate? Bunicile foloseau acest ingredient
CSID
Dedeman vinde camere de supraveghere cu încărcare solară la prețuri foarte bune. Pot fi montate și în zone fără Wi-Fi
Promotor