Călin Georgescu: Orice vot acordat Guvernului Mureșan este un act de trădare a interesului României

„În condițiile în care România se confruntă cu probleme grave, foarte grave, economice și sociale, a discuta și a pleda pentru validarea unui nou guvern păgân și antiromânesc este o preocupare obscenă”, a declarat luni Călin Georgescu.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale l-a criticat pe Siegfried Mureșan și pe președintele Nicușor Dan, care l-a desemnat premier.

„Orice vot acordat guvernului Mureșan este un act de trădare a interesului României”, a afirmat Georgescu, adresându-se parlamentarilor.

El a susținut că România traversează o perioadă dificilă din punct de vedere economic și social și a invocat nivelul datoriei publice, inflația, exodul tinerilor, situația demografică, educația și sănătatea.

Călin Georgescu a afirmat că România plătește zilnic 30 de milioane de euro pentru dobânzile aferente împrumuturilor statului și că euro „se va prăbuși foarte curând”.

În același mesaj, Georgescu a susținut că actuala clasă politică este „infractoare” a ordinii constituționale și că România are nevoie de un președinte și un guvern „iubitor de pace, iubitor de popor și iubitor de Hristos”.

Declarațiile au fost făcute la ieșirea de la Curtea de Apel București.

Călin Georgescu și Horațiu Potra au fost la Curtea de Apel București unde luni a fost fixat termen în procesul care vizează acțiuni împotriva ordinii constituționale. Procesul a fost amânat. Călin Georgescu i-a mulțumit lui George Simion pentru „integritate”,