Petrișor Peiu desființează programul Guvernului Mureșan, înainte de audieri: „Minciuni și vorbe goale”

Peiu a anunțat că formațiunea sa nu va acorda votul de învestitură viitorului Executiv.

Programul depus de Siegfried Mureșan la Parlament conține 372 de măsuri și a fost elaborat împreună cu PNL, USR și UDMR.

Peiu: Lipsesc date economice esențiale

Una dintre principalele critici formulate de Petrișor Peiu vizează absența, în opinia sa, a unor ținte macroeconomice precise.

„Cât va fi creșterea economică? O chestiune esențială. Cât va fi rata inflației? Cât va fi cursul mediu de schimb? Cât va fi deficitul bugetar? Cât vor fi salariul minim pe economie și salariul mediu pe economie? Cât va fi pensia minimă? Și cât va fi valoarea punctului de referință? Eu vreau să vă atrag atenția că este primul program de guvernare care nu conține aceste date. Nu mai există în istoria României de după 1990 un program de guvernare fără aceste date precise”, a declarat Peiu.

Senatorul AUR a catalogat documentul drept „un program imprecis și ambiguu” și a criticat formulările referitoare la reducerea numărului de parlamentari, comasarea agențiilor, analiza companiilor de stat și finalizarea centralelor pe gaze.

„Termene imprecise pentru centrale pe gaze Iernut și Mintia. Că se vor finaliza. Când? De Iernut auzim din 2019 că se va finaliza. Legea salarizării. În ce formă? Iarăși imprecisă. Evaluare, reașezare, reducere. Sunt niște termeni impreciși. Nu conțin exprimări cantitative”, a afirmat Peiu.

„Te apucă râsul când vezi așa un delir de vorbe”

Peiu a atacat și capitolele referitoare la educație, cercetare și economie, folosind expresiile „minciuni” și „vorbe goale” pentru a caracteriza unele dintre măsurile propuse.

„România pro-europeană și transatlantică. 11 măsuri, minciuni, inclusiv reindustrializare. România este în dezindustrializare acum.

A scăzut de la 21% în PIB-ul de la industrie la 16%. Continuă să scadă. De ce sunt incluse asemenea minciuni? Ținte bugetare pentru educație. 6% din PIB. E o lege de 20 de ani pe care n-a respectat-o nimeni. Cum poate să spună cineva că va aloca de mâine 6% din PIB pentru educație și 1% din PIB pentru cercetare? Azi suntem la 0,45%”, a susținut senatorul AUR.

Peiu și-a continuat atacul la adresa formulărilor din document:

„Alte vorbe goale. Legătura liceu-piața muncii. Monitorizarea longitudinală a traseurilor absolvenților.

Te apucă râsul când vezi așa un delir de vorbe. Universități performante și accesibile. Consolidarea României ca pol regional de cercetare și inovare în condițiile în care suntem pe ultimul loc în lumea europeană ca sume alocate cercetării.”

Peiu acuză și măsuri „periculoase”

Senatorul AUR s-a declarat împotriva unor prevederi privind cumulul pensiei cu salariul la stat și a criticat măsurile referitoare la „reziliența informațională”, despre care a susținut că ar putea conduce la cenzură.

„Crearea unei structuri centrale pentru coordonarea politicilor, procedurilor și răspunsului instituțional în domeniul rezilienței informaționale și al combatării ingerințelor informaționale.

Cenzură, din nou, sunt lucruri periculoase care nu pot fi admise într-o societate democratică”, a afirmat Peiu.

În final, Petrișor Peiu a anunțat că aceste critici se numără printre motivele pentru care AUR nu va susține Executivul propus de Siegfried Mureșan.