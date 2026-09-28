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USR, înainte de începerea audierilor pentru învestirea Guvernului Mureșan: Până miercuri se poate întâmpla orice

Liderul senatorilor USR, Sorin Șipoș, a declarat luni, înaintea începerii audierilor miniștrilor propuși în Cabinetul Siegfried Mureșan, că partidele din coaliție nu au în acest moment majoritatea necesară de 233 de voturi, dar mizează pe negocierile din următoarele zile.
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Radu Mocanu
28 sept. 2026, 13:13, Politic
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Liderul USR a declarat că audierile din comisii reprezintă oportunitatea echipei guvernamentale formate de PNL, USR și UDMR de a demonstra că deține soluții atât pentru depășirea crizelor cu care se confruntă România. 

„Acești colegi despre care vorbeam și ceilalți miniștri pe care i-au propus partidele din atât PNL-ul cât și UDMR-ul, au în față această oportunitate de a convinge parlamentarii celorlalte partide că sunt soluții pentru a ieși numai din criza politică, dar și din criza economică”, a declarat Șipoș, luni, la Parlament. 

Negocieri deschise până la votul de miercuri

Șipoș a recunoscut deschis diferența de voturi din Parlament, însă a precizat că negocierile continuă intens până la momentul ședinței de învestitură. 

„Dacă aducem voturi sau nu, asta o să vedem de abia miercuri când se va da votul. În acest moment, încă noi credem că responsabilitatea pe care o are fiecare parlamentar pentru a scoate România din criza politică. considerăm că încă mai este timp pentru a putea să strângem cele 233 de voturi, pe care, cu siguranță că astăzi nu le avem”, a mai spus senatorul USR. 

„Domnul Mureșan negociază și sperăm că o să aibă această întâlnire. Și, repet, până la momentul votului se poate întâmpla orice, noi o să ne jucăm această carte și o să negociem atât în comisii cât și întâlnirea aceasta domnului Mureșan, pe care sperăm să o aibă cu PSD-ul, pentru a putea găsi voturile necesare”, a continuat senatorul. 

Contiunarea guvernării interimare

Sorin Șipoș a precizat că, în cazul în care Guvernul Mureșan nu va primi voturile necesare, partidele nu au altă soluție, iar guverarean interimară va fi continuată de Ilie Bolojan. 

„Soluția pentru a putea guverna România în acest moment nu este clară și de asta guvernul Bolojan e sortit să ducă mai departe guvernarea în României. Nu avem o altă variantă dacă guvernul Mureșan nu va trece propunerea Mureșan”, a conchis Șipoș. 

Audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan încep luni și se desfășoară pe parcursul a două zile, iar votul de învestitură este programat miercuri. 

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