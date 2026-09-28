USR, înainte de începerea audierilor pentru învestirea Guvernului Mureșan: Până miercuri se poate întâmpla orice

Liderul USR a declarat că audierile din comisii reprezintă oportunitatea echipei guvernamentale formate de PNL, USR și UDMR de a demonstra că deține soluții atât pentru depășirea crizelor cu care se confruntă România.

„Acești colegi despre care vorbeam și ceilalți miniștri pe care i-au propus partidele din atât PNL-ul cât și UDMR-ul, au în față această oportunitate de a convinge parlamentarii celorlalte partide că sunt soluții pentru a ieși numai din criza politică, dar și din criza economică”, a declarat Șipoș, luni, la Parlament.

Negocieri deschise până la votul de miercuri

Șipoș a recunoscut deschis diferența de voturi din Parlament, însă a precizat că negocierile continuă intens până la momentul ședinței de învestitură.

„Dacă aducem voturi sau nu, asta o să vedem de abia miercuri când se va da votul. În acest moment, încă noi credem că responsabilitatea pe care o are fiecare parlamentar pentru a scoate România din criza politică. considerăm că încă mai este timp pentru a putea să strângem cele 233 de voturi, pe care, cu siguranță că astăzi nu le avem”, a mai spus senatorul USR.

„Domnul Mureșan negociază și sperăm că o să aibă această întâlnire. Și, repet, până la momentul votului se poate întâmpla orice, noi o să ne jucăm această carte și o să negociem atât în comisii cât și întâlnirea aceasta domnului Mureșan, pe care sperăm să o aibă cu PSD-ul, pentru a putea găsi voturile necesare”, a continuat senatorul.

Contiunarea guvernării interimare

Sorin Șipoș a precizat că, în cazul în care Guvernul Mureșan nu va primi voturile necesare, partidele nu au altă soluție, iar guverarean interimară va fi continuată de Ilie Bolojan.

„Soluția pentru a putea guverna România în acest moment nu este clară și de asta guvernul Bolojan e sortit să ducă mai departe guvernarea în României. Nu avem o altă variantă dacă guvernul Mureșan nu va trece propunerea Mureșan”, a conchis Șipoș.

Audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan încep luni și se desfășoară pe parcursul a două zile, iar votul de învestitură este programat miercuri.