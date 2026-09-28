Europarlamentar român: PSD a decis în 20 de minute să nu voteze Guvernul Mureșan. „Ce pune în loc?”

Consiliul Politic Național al PSD s-a reunit luni, în format online, iar ședința în care social-democrații și-au stabilit poziția față de Guvernul Mureșan a durat aproximativ 20 de minute. La final, Sorin Grindeanu a anunțat că decizia de a nu vota noul Cabinet a fost luată în unanimitate.

Dan Motreanu consideră că durata ședinței ridică semne de întrebare cu privire la posibilitatea unei discuții reale despre programul de guvernare.

„20 de minute. Atât i-au trebuit PSD să ia, în unanimitate, o decizie pe care Sorin Grindeanu o numește fermă, asumată și ireversibilă: nu votează Guvernul Mureșan”, a transmis luni europarlamentarul PNL.

Motreanu: Cele 20 de minute spun multe despre spațiul pentru dialog

Liberalul susține că ar fi fost nevoie de o discuție mai amplă despre programul de guvernare, economie și investiții înaintea unei decizii definitive.

„Cele 20 de minute spun multe despre cât spațiu a existat, în realitate, pentru dialog. Nu pentru negocierea unor funcții, ci pentru o discuție serioasă despre program, despre economie, despre investiții și despre ieșirea României din criza politică”, a declarat Motreanu.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan anunțase luni dimineață că l-a contactat din nou pe Sorin Grindeanu și i-a trimis un document cu propunerile PSD care se regăsesc în programul de guvernare.

Social-democrații ceruseră anterior includerea în program a celor zece propuneri adoptate de partid la Sinaia, condiție invocată pentru susținerea viitorului Cabinet. Mureșan s-a declarat disponibil pentru discuții privind programul și formarea Guvernului.

„Ce pune PSD în loc?”

Având în vedere că PNL, USR și UDMR susțin formula de guvernare propusă de Siegfried Mureșan, Dan Motreanu le cere social-democraților să explice ce alternativă propun și alături de ce partide ar putea forma o majoritate parlamentară.

„Ce pune PSD în loc? Care este majoritatea transparentă pe care o propun? Cu cine strâng cele 233 de voturi necesare?”, întreabă Motreanu.

Guvernul Mureșan, la 63 de voturi de majoritatea necesară

„Dacă PSD vrea să guverneze, să spună cu cine. Dacă are o majoritate, să o prezinte”, a transmis europarlamentarul.

Pentru învestirea Guvernului sunt necesare 233 de voturi. Siegfried Mureșan a declarat că PNL, USR și UDMR dispun împreună de 170 de voturi, insuficiente pentru învestirea Cabinetului fără sprijin suplimentar în Parlament.

Votul Parlamentului pentru învestirea Guvernului Mureșan este programat miercuri, 30 septembrie, de la ora 13.00. Până atunci, miniștrii propuși sunt audiați luni și marți în comisiile parlamentare de specialitate.