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Care sunt partidele cu care AUR plănuiește să negocieze dacă guvernul Mureșan pică?

Întrebat, într-o conferință de presă, purtătorul de cuvânt al AUR a fost întrebat cine sunt reprezentanții formațiunii care vor negocia pentru formarea unui nou guvern în cazul în care Guvernul Mureșan nu trece de vot, dar și care sunt partidele cu care formațiunea va negocia.
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Daiana Rob
28 sept. 2026, 14:35, Politic
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Imediat după ce pică guvernul Mureșan, vom veni cu toate detaliile legate și de echipele de negociere și ceea ce s-a discutat”, a declarat Ștefan Avrămescu, purtătorul de cuvânt al AUR. 

Întrebat cu ce partide vor negocia reprezentanții AUR și dacă aleșii vor discuta și cu PSD, Avrămescu a declarat:

„Noi am spus încă din luna mai, că suntem deschiși pentru dialog. (…)”, a declarat Avrămescu.

Întrebat, mai departe despre chestiune, Avrămescu a declarat că formațiunea va negocia cu PSD, PNL și USR.

„Vom avea un dialog așa cum am anunțat, cu PSD, cu PNL, cu USR”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Audierile miniștrilor propuși în Executivul condus de Mureșan se desfășoară luni și marți în Parlament, iar votul de învestitură este programat miercuri, la ora 13:00. Deocamdată guvernul Mureșan nu este susținut nici de AUR nici de PSD. Guvernul Mureșan este susținut de PNL, USR și UDMR.

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