Prima pagină » Politic » UE accelerează industria de apărare. Cinci proiecte europene primesc undă verde

UE accelerează industria de apărare. Cinci proiecte europene primesc undă verde

Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat primele cinci proiecte europene de interes comun în domeniul apărării, care vor putea trece acum în etapa de finanțare. Proiectele vizează dronele, apărarea maritimă, spațiul, apărarea antiaeriană și flancul estic.
UE accelerează industria de apărare. Cinci proiecte europene primesc undă verde
Sursa foto: Hepta
Alexandra-Valentina Dumitru
28 sept. 2026, 15:10, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Comisia Europeană salută decizia statelor membre de a aproba primele cinci proiecte europene de interes comun în domeniul apărării (EDPCI). Proiectele urmăresc consolidarea capabilităților de apărare ale Europei prin dezvoltarea în comun a unor sisteme militare esențiale.

În urma deciziei, proiectele pot trece acum în faza de finanțare.

În cadrul Programului privind industria europeană de apărare (EDIP), cu un buget de 1,5 miliarde de euro, Comisia Europeană a alocat 325 de milioane de euro pentru sprijinirea creării și desfășurării proiectelor EDPCI.

Decizia reprezintă un pas important în cadrul EDIP, program care urmărește să sprijine industria europeană de apărare pentru creșterea capacității de producție și dezvoltarea unor capabilități militare esențiale pentru interesele de securitate și apărare ale Uniunii Europene și statelor membre.

Cinci domenii prioritare

Proiectele industriale aprobate se concentrează pe cinci domenii prioritare: drone și sisteme antidrone, apărare maritimă și a fundului mării, spațiu, apărare antiaeriană și antirachetă, precum și consolidarea securității de-a lungul flancului estic al UE.

Proiectele au fost selectate în urma unei cereri de exprimare a interesului adresate de Comisia Europeană statelor membre, care au fost invitate să prezinte propuneri pentru posibile proiecte europene de interes comun în domeniul apărării.

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de mult risipim în viața de zi cu zi și care sunt soluțiile la îndemână pentru antirisipă în viața cotidiană?
G4Media
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
GSP.ro
Guvernul de la Atena oferă prima reacție în scandalul WSJ: Executivul neagă că a fost amenințat cu o „răsturnare“ pe „modelul României”. „Nu s-ar fi tolerat așa ceva”
Gandul
Ea este Ioana, femeia din Vrancea ucisă de soț. Un copilaș a rămas orfan de mamă
Cancan
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Prosport
Momentul în care dronele ucrainene distrug simultan trei tancuri rusești ascunse la 65 de kilometri în spatele frontului
Libertatea
Ce trebuie să adaugi printre verzele din butoi ca să rămână crocante și aromate? Bunicile foloseau acest ingredient
CSID
Dedeman vinde camere de supraveghere cu încărcare solară la prețuri foarte bune. Pot fi montate și în zone fără Wi-Fi
Promotor