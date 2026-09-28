UE accelerează industria de apărare. Cinci proiecte europene primesc undă verde

Comisia Europeană salută decizia statelor membre de a aproba primele cinci proiecte europene de interes comun în domeniul apărării (EDPCI). Proiectele urmăresc consolidarea capabilităților de apărare ale Europei prin dezvoltarea în comun a unor sisteme militare esențiale.

În urma deciziei, proiectele pot trece acum în faza de finanțare.

În cadrul Programului privind industria europeană de apărare (EDIP), cu un buget de 1,5 miliarde de euro, Comisia Europeană a alocat 325 de milioane de euro pentru sprijinirea creării și desfășurării proiectelor EDPCI.

Decizia reprezintă un pas important în cadrul EDIP, program care urmărește să sprijine industria europeană de apărare pentru creșterea capacității de producție și dezvoltarea unor capabilități militare esențiale pentru interesele de securitate și apărare ale Uniunii Europene și statelor membre.

Cinci domenii prioritare

Proiectele industriale aprobate se concentrează pe cinci domenii prioritare: drone și sisteme antidrone, apărare maritimă și a fundului mării, spațiu, apărare antiaeriană și antirachetă, precum și consolidarea securității de-a lungul flancului estic al UE.

Proiectele au fost selectate în urma unei cereri de exprimare a interesului adresate de Comisia Europeană statelor membre, care au fost invitate să prezinte propuneri pentru posibile proiecte europene de interes comun în domeniul apărării.