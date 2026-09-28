Prima pagină » Politic » Academia de Științe din Kiev, lovită de drone rusești. Supraviețuitorii au sărit pe geamurile clădirii în flăcări

Academia de Științe din Kiev, lovită de drone rusești. Supraviețuitorii au sărit pe geamurile clădirii în flăcări

Clădirea Academiei Naționale de Științe din centrul Kievului a fost atacată cu drone rusești. Supraviețuitorii au sărit pe geamurile clădirii în flăcări. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a amenințat pe ruși cu un răspuns pe măsură.
Care sunt partidele cu care AUR plănuiește să negocieze dacă guvernul Mureșan pică?
Care sunt partidele cu care AUR plănuiește să negocieze dacă guvernul Mureșan pică?
Siegfried Mureșan, noi critici la adresa PSD: A dovedit din nou că pune partidul înaintea țării
Siegfried Mureșan, noi critici la adresa PSD: A dovedit din nou că pune partidul înaintea țării
Călin Georgescu: Orice vot acordat Guvernului Mureșan este un act de trădare a interesului României
Călin Georgescu: Orice vot acordat Guvernului Mureșan este un act de trădare a interesului României
Petrișor Peiu desființează programul Guvernului Mureșan, înainte de audieri: „Minciuni și vorbe goale”
Petrișor Peiu desființează programul Guvernului Mureșan, înainte de audieri: „Minciuni și vorbe goale”
USR, înainte de începerea audierilor pentru învestirea Guvernului Mureșan: Până miercuri se poate întâmpla orice
USR, înainte de începerea audierilor pentru învestirea Guvernului Mureșan: Până miercuri se poate întâmpla orice
Petru Mazilu
28 sept. 2026, 15:24, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Incidentul s-a produs luni. O dronă a lovit în plin clădirea Academiei Naționale de Științe din centrul Kievului. În apropiere se află Ambasada Germaniei dar nu există informații potrivit producerii unor pagube.

Clădirea Academiei a fost distrusă de lovitura aeriană. Nu se știe câte victime a provocat atacul. Martorii au filmat scene în care oamenii au ieșit pe ferestrele clădirii pentru a nu arde de vii în interior.

Zelenski i-a amenințat pe ruși după atacul cu drone

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat și a vorbit despre amploarea distrugerilor provocate de atacul rusesc. El a anunțat că Rusia va primi un răspuns.

„Cu siguranță, Rusia va primi un răspuns pentru acest lucru. Și fiecare dintre partenerii Ucrainei trebuie să vadă, prin această teroare, prin astfel de atacuri, că sprijinul pentru Ucraina înseamnă sprijinirea vieții oamenilor, înseamnă că terorismul nu trebuie niciodată și nicăieri normalizat. Rusia trebuie să răspundă pentru toate acestea și să simtă consecințe reale”, a scris președintele Volodimir Zelenski pe rețelele de socializare.

Zelenski a mai spus că în prezent, se desfășoară o operațiune de salvare și se încearcă stingerea incendiului. Numeroase echipe de intervenție sunt implicate.

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de mult risipim în viața de zi cu zi și care sunt soluțiile la îndemână pentru antirisipă în viața cotidiană?
G4Media
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
GSP.ro
Guvernul de la Atena oferă prima reacție în scandalul WSJ: Executivul neagă că a fost amenințat cu o „răsturnare“ pe „modelul României”. „Nu s-ar fi tolerat așa ceva”
Gandul
Ea este Ioana, femeia din Vrancea ucisă de soț. Un copilaș a rămas orfan de mamă
Cancan
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Prosport
Momentul în care dronele ucrainene distrug simultan trei tancuri rusești ascunse la 65 de kilometri în spatele frontului
Libertatea
Ce trebuie să adaugi printre verzele din butoi ca să rămână crocante și aromate? Bunicile foloseau acest ingredient
CSID
Dedeman vinde camere de supraveghere cu încărcare solară la prețuri foarte bune. Pot fi montate și în zone fără Wi-Fi
Promotor