Academia de Științe din Kiev, lovită de drone rusești. Supraviețuitorii au sărit pe geamurile clădirii în flăcări

Incidentul s-a produs luni. O dronă a lovit în plin clădirea Academiei Naționale de Științe din centrul Kievului. În apropiere se află Ambasada Germaniei dar nu există informații potrivit producerii unor pagube.

Clădirea Academiei a fost distrusă de lovitura aeriană. Nu se știe câte victime a provocat atacul. Martorii au filmat scene în care oamenii au ieșit pe ferestrele clădirii pentru a nu arde de vii în interior.

Zelenski i-a amenințat pe ruși după atacul cu drone

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat și a vorbit despre amploarea distrugerilor provocate de atacul rusesc. El a anunțat că Rusia va primi un răspuns.

„Cu siguranță, Rusia va primi un răspuns pentru acest lucru. Și fiecare dintre partenerii Ucrainei trebuie să vadă, prin această teroare, prin astfel de atacuri, că sprijinul pentru Ucraina înseamnă sprijinirea vieții oamenilor, înseamnă că terorismul nu trebuie niciodată și nicăieri normalizat. Rusia trebuie să răspundă pentru toate acestea și să simtă consecințe reale”, a scris președintele Volodimir Zelenski pe rețelele de socializare.

Zelenski a mai spus că în prezent, se desfășoară o operațiune de salvare și se încearcă stingerea incendiului. Numeroase echipe de intervenție sunt implicate.