Au început audierile pentru Guvernul Mureșan. Primul aviz negativ. Siegfried Mureșan, noi critici la adresa PSD: A dovedit din nou că pune partidul înaintea țării

Burduja, după audierea din Parlament: „Cel mai important examen de azi nu a fost în fața comisiei, ci prin ceea ce am spus în fața românilor”

Sebastian Burduja, propus pentru funcția de ministru al Energiei în Guvernul Mureșan, a declarat după audierea din Parlament că „cel mai important examen de azi” nu a fost cel în fața comisiei, ci mesajul transmis românilor.

„Cred că cel mai important examen de azi nu a fost în fața comisiei, ci prin ceea ce am spus în fața românilor. De aceea am început fiind și primul ministru audiat și vreau să-mi prezint scuzele față de români, pentru că în toate aceste luni de zile nu am reușit cu toții, indiferent de partid, să găsim o soluție pentru a le face viața mai bună. Ei s-au săturat de aceste certuri pe scaune, pe fotolii. E adevărat că nu Partidul Național Liberal și-a dărmat propriul guvern, alții au făcut-o, dar finalmente răspunderea este comună pentru toate forțele politice. Și mi se pare de bun simț să răspundem românilor că ne pare rău și că avem de făcut lucrurile mult mai bine pe viitor”, a spus Burduja.

Întrebat dacă Guvernul ia în calcul o reducere a accizei și pentru benzină, după măsurile aplicate în cazul motorinei, Burduja a spus că soluțiile trebuie să fie „țintite”.

„Nu am fost audiat pentru poziția de ministru al finanțelor, dar cred că orice guvern va veni, având în vedere evoluții internaționale, va sta la masă și va găsi soluții pentru români, dar repet, mai ales soluții țintite, cum avem pentru fermieri, pentru transportatori și poate trebuie optimizate în contextul noilor evoluții, cum avem acciza dinamică pe care domnul ministru Nazară corect a introdus-o și care totuși a temperat creșterile de preț, chiar dacă, pentru mulți români, prețurile actuale sunt împovărătoare și la fel și pentru mediul de afaceri”, a afirmat ministrul propus.

Burduja, despre prețul gazelor: „Nu totul depinde de un ministru sau de un guvern al României”

În ceea ce privește plafonarea prețului gazelor naturale, Burduja a spus că, în prezent, prețul gazului nu este plafonat, ci stabilit pe baza unei formule.

„În prezent, prețul gazului nu este plafonat. El este setat după o formulă în care, teoretic, rămâne în anumite marge, dar să știți că nu există furnizori de gaz care pot cumpăra doar la 110 lei gazul, pentru că există volume de echilibrare, există tranzacții de pe zi pe alta și așa mai departe. Trebuie urmărită evoluția în următoarele luni. Vorbim de luna martie, anul viitor, vorbim de conflictul din Orientul Mijlociu, de aceste tensiuni care au dus la aceste explozii de preț”, a spus Burduja.

„Și e corect să le spunem românilor că nu totul depinde de un ministru sau de un guvern al României. Pentru că eu cred că ani de zile, și deja românii nu mai pot fi păcăliți, s-au întâlnit cu diverși miniștri, prim-miniștri și alții așa-ziși lideri, care le-au spus, o să fie bine, ne ocupăm noi, stăm în pixul meu. Nu e felul meu și nu o să fac asta niciodată”, a declarat Sebastian Burduja.

UPDATE 15:15: A început audierea lui Tanczos Barna

A început audierea lui Tanczos Barna, propus pentru funcția de vicepremier și ministru al Agriculturii în Guvernul Mureșan.

UPDATE: Aviz nefavorabil pentru Burduja

Sebastian Burduja, propus pentru funcția de ministru al Energiei în Guvernul Mureșan, a primit aviz nefavorabil în comisiile parlamentare de specialitate, cu 34 de voturi împotrivă, 24 pentru și 5 abțineri.

UPDATE: Burduja, primul audiat

Sebastian Burduja, propus pentru funcția de ministru al Energiei în Guvernul Mureșan, este primul ministru audiat în Parlament, începând cu ora 14:00.

UPDATE: Siegfried Mureșan a criticat deciza PSD de a nu susține Guvernul

„Au luat această decizie, în unanimitate, astăzi, după o ședință de câteva minute, fără a analiza serios programul de guvernare. PSD-ul azi a dovedit din nou că pune partidul înaintea țării”, a reacționat Siegfried Mureșan, luni, după aflarea poziției social-democrate față de propunerea sa de guvern.

UPDATE: Peiu, critici la adresa planului de guveranre: „Un program imprecis și ambiguu”

„Cât va fi creșterea economică? O chestiune esențială. Cât va fi rata inflației? Cât va fi cursul mediu de schimb? Cât va fi deficitul bugetar? Cât vor fi salariul minim pe economie și salariul mediu pe economie? Cât va fi pensia minimă? Și cât va fi valoarea punctului de referință? Eu vreau să vă atrag atenția că este primul program de guvernare care nu conține aceste date. Nu mai există în istoria României de după 1990 un program de guvernare fără aceste date precise”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

UPDATE: USR contiună negocierile până miercuri

Senatorul USR Sorin Șipoș a anunțat că partidele care susțin Guvernul Mureșan vor contiua negoicerile până la votul de învestitură de miercuri.

„Considerăm că încă mai este timp pentru a putea să strângem cele 233 de voturi, pe care, cu siguranță că astăzi nu le avem. Domnul Mureșan negociază și sperăm că o să aibă această întâlnire. Și, repet, până la momentul votului se poate întâmpla orice”, a declarat liderul senatorilor USR, Sorin Șipoș.

UPDATE: PSD nu va vota guvernul propus de Mureșan

„Nu vom vota guvernul Bolojan de rit nou. Se cheamă Mureșan. Nu cedăm la niciun fel de presiuni mediatice, la șantaj politic și nu ne lăsăm intimidați de cei care, cu tupeu, au umplut spațiul public în ultimele zile de fake news-uri și ne-au acuzat cu tot felul de invenții doar pentru a forța un vot PSD pentru acest guvern în Parlament”, a declarat Sorin Grindeanu.

UPDATE: Mureșan i-a trimis lui Sorin Grindeanu un document care compară planul său de guveranre cu propunerile PSD

„L-am contactat din nou în această dimineață pe președintele PSD, Sorin Grindeanu. I-am transmis documentul. Documentul arată că, dacă PSD va vota Guvernul, îl va vota pe criterii obiective. Dacă va vota împotrivă, o va face strict pe criterii subiective”, a declarat Siegfried Mureșan.

UPDATE: AUR boicotează audierile

„În ultimele luni au pus enorme presiuni pe noi ca să trădăm încrederea pe care ne-ați acordat-o și să votăm un guvern de tip marionetă. Nu vom fi prezenți în comisii, în plen, și nu vom vota un Guvern Siegfried Mureșan sau cel care urmează după aceea, Nazare, pentru că asta ar însemna trădarea încrederii pe care voi ne-ați acordat-o”, a spus Simion, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Audierile se vor desfășura pe parcursul zilelor de luni, de la 14:00 la 20:00 și marți, de la 10:00, la 20:00.

Programul zilei de luni

Primul va fi Sebastian Burduja (PNL), propus pentru Ministerul Energiei. Liberalul a mai ocupat portofoliul Energiei în perioada 2023-2025, iar Mureșan a declarat: „Obiectivul la Ministerul Energiei este foarte clar: să reducem prețul energiei pentru români”.

De la ora 15:00 va fi audiat Tanczos Barna (UDMR), propus vicepremier și ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Tanczos a fost ministru al Mediului, ministru al Finanțelor și vicepremier și de la retragerea PSD din coaliție, a gestionat interimar și Agricultura.

De la ora 16:00 va fi audiat Radu Miruță (USR) propus vicepremier și ministru al Apărării Naționale. Acesta a ocupat și funcția de ministru al Economiei, însă a trecut la Apărare, după demisia lui Ionuț Moșteanu, din toamna anului trecut.

De la ora 17:00 este programată audierea lui Cătălin Drulă (USR), propus pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Drulă a mai deținut portofoliul în perioada 2020-2021.

La ora 18:00 va fi audiat Alexandru Nazare, propus ministru al Finanțelor. Acesta a mai ocupat portofoliul, iar Mureșan l-a prezentat drept un „factor de încredere” pentru partenerii financiari, investitori și partenerii internaționali ai României.

De la ora 19:00, va fi audiat Irineu Darău (USR), propus ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Darău l-a înlocuit pe Miriuță la acest minister.

Programul zilei de marți

Marți, 29 septembrie, audierile vor începe la ora 10:00 și sunt programate până la ora 20:00.

Primul candidat audiat va fi Mircea Abrudean (PNL), propus vicepremier și ministru al Afacerilor Interne. Abrudean a fost anterior Secretar General al Guvernului și președintele Senatului.

De la 11:00 va urma Dragoș Pîslaru (PNL), propus pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Acesta a deținut aceeași funcție în cabinetul Bolojan, a fost europarlamentar și ministru al Muncii în Guvernul Cioloș.

La 12:00 va fi audierea Ralucăi Turcan (PNL), propusă ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Turcan a mai condus mininsterul în perioada 2020-2021.

De la 13:00 va avea loc audierea Oanei Gheorghiu (PNL), propusă la ministerul Sănătății. Oana Gheorghiu a făcut pasul în politică anul trecut când a preluat funcția de vicepremier pentru reforma companiilor de stat.

La 14:00 va fi audiat Oana Țoiu (USR), propunerea pentru Ministerul Afacerilor Externe.

Andrea Chiș (independentă) este programată pentru audierea de la ora 15:00, pentru funcția de ministru al Justiției. Este un judecător cu peste 25 de ani de experiență la Judecătoria Cluj, Tribunalul Cluj și Curtea de Apel Cluj. Chiș a fost membru al CSM în perioada 2017-2023

La 16:00 va fi audiat Bulcsú Koppány Ötvös (UDMR), propus ministru al Culturii. Acesta este secretar de stat în aceeași instituție.

Mihai Dimian, propunerea de ministru al Educației și Cercetării va fi audiat de la 17:00. Acesta a fost rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și prorector responsabil de activitatea de cercetare înainte de nominalizarea sa pentru funcția de ministru.

Cseke Attila (UDMR) a fost propus să continue la Ministerul Dezvoltării și Dezvoltării va fi audiat de la 18:00.

De la 19:00, Diana Buzoianu (USR), propunerea pentru Ministerul Mediului va fi audiată.

Audieri prelungite la cererea premierului desemnat

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a cerut Parlamentului ca fiecare ministru propus să fie audiat timp de 60 de minute în comisiile de specialitate, argumentând că intervalul de 30 de minute folosit anterior este insuficient pentru o discuție serioasă.

„Dorim ca parlamentarii de la toate partidele să poată adresa întrebări, să aibă o discuție serioasă cu miniștrii”, a declarat Mureșan.

Votul de învestitură

Votul de învestitură urmează să fie dat de Senat și Camera Deputaților miercuri, într-o ședință programată pentru ora 13:00. Pentru a trece de testul Parlamentului, Mureșan trebuie să adunde cel puțin 233 de voturi, însă, PNL, USR și UDMR însumează doar aproximativ 170 de voturi, cu mult sub pragul necesar.

Executivul nu are șanse de a fi învestit, întruct nici PSD, nici AUR nu vor acorda votul de încredere.

Dacă Guvernul Mureșan va fi respins de Parlament, se deschide posibilitatea organizării de alegeri anticipate, întruct ar fi al doilea executiv respins de legislativ.