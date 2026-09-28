Tanczos Barna, aviz favorabil la audieri. Ministrul propus pentru Agricultură: Am acceptat pentru că așa a fost decizia în partid

Tanczos Barna, ministrul propus pentru a prelua portofoliul de la Agricultură, a fost audiat luni, 28 septembrie, în comisia de specialitate din Parlament. Printre întrebările adresate de parlamentari s-a numărat și cea despre motivul pentru care a acceptat acest post din executiv.

„Asta a fost decizia politică la UDMR. Din acest punct de vedere, sunt un soldat disciplinat și când sunt interimar. Sincer, a fost o ocazie bună și pentru mine pentru a mai face odată un inventar, de a face un inventar la nivelul ministerului, care sunt lucrurile care merg, de a face un inventar în ceea ce privește lucrurile pe care împreună cu această comisie trebuie să le punem în practică”, a răspuns Tanczos Barna, în comisia de audiere din Parlament.

Tanczos Barna a ocupat de-a lungul timpului mai multe funcții în executiv. În prezent, el este vicepremier în guvernul interimar condus de Ilie Bolojan și ministru al Agriculturii din luna mai, după ce PSD a ieșit de la guvernare, iar miniștrii pe care îi aveau în executiv și-au dat și ei demisia.

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Luni, 28 septembrie, după mai bine de patru luni de interimat, vicepremierul UDMR spune că speră să fie învestit în funcție.

„Acum, indiferent de rezultatul votului de miercuri, sper că acest element trebuie să fie dus mai departe de un ministru cu puteri depline și un Guvern cu puteri depline”, a mai declarat vicepremierul.

Tanczos Barna este primul ministru care a primit un aviz favorabil după audierile din Parlament. A trecut cu 20 de voturi „pentru”, 17 abțineri și un vot împotrivă, iar rezultatul a fost aplaudat de aleși. Anterior lui Barna, a mai fost audiat și Sebastian Burduja pentru Ministerul Energiei, însă liberalul nu a reușit să convingă parlamentarii pentru a obține un aviz favorabil.