Kelemen Hunor, despre votul pentru Guvernul Mureșan: Nu avem 233 de voturi. După 5 luni de zile este inadmisibil să nu avem un guvern

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, în ziua în care au loc audierile miniștrilor propuși în Guvernul condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan, că miercuri ar trebui să aibă loc votul de învestitură.

În acest moment, coaliția nu are cele 233 de voturi necesare.

În timp ce Kelemen Hunor făcea declarațiile, Tanczos Barna, propus de UDMR pentru funcția de ministru al Agriculturii, era audiat în Parlament. Între timp, acesta a primit aviz pozitiv în urma audierilor.

„Miercuri am dori să fie un vot pentru a învesti acest guvern, Guvernul Mureșan, dar sigur, astăzi încă nu putem spune că suntem pe drumul cel bun. Adică nu avem 233 de voturi dacă luăm în calcul anunțurile oficiale ale liderilor din Parlament”, a declarat Kelemen Hunor.

Întrebat despre refuzul AUR de a participa la negocieri și despre faptul că PSD a anunțat că nu va vota Guvernul Mureșan, liderul UDMR a spus că explicațiile le revin liderilor partidelor.

„Trebuie să-i întrebați pe cei de la PSD, nu vreau să comentez deciziile unora sau altora, dar după 5 luni sau aproape 5 luni de zile este inadmisibil să nu avem un guvern. Noi facem tot ce ține de noi, de această coaliție sau ce a mai rămas din vechea coaliție, PNL, USR și noi, să avem voturile necesare”, a spus președintele UDMR.

Acesta a precizat că PNL, USR și UDMR au împreună 170 de voturi, insuficiente pentru învestirea Guvernului. Din acest motiv, au existat discuții cu PSD și cu reprezentanții minorităților naționale.

„Sigur, noi avem 170 de voturi, nu ajung, dar de aceea au fost discuții cu cei de la PSD, cu cei de la minorități. Să vedem, am pregătit un program de guvernare, zic eu corect, poate un pic mai ambițios decât ar fi trebuit pentru 2 ani de zile, dar asta nu este o problemă până la urmă, fiindcă trebuie să ai un program, cel puțin o viziune și un program pentru o perioadă mai lungă de timp. Și avem, cred, o echipă bună care poate fi votată oricând, de oricine care dorește să existe un guvern cu drepturi și cu puteri depline”, a afirmat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor: „Lăsați orgoliile acasă, mai puține ego-uri”

Liderul UDMR a fost întrebat și despre modul în care au fost purtate negocierile pentru formarea Guvernului și despre calendarul stabilit pentru învestire.

Premierul desemnat are la dispoziție cel mult 10 zile de la desemnare pentru a prezenta programul de guvernare și lista Cabinetului. El a spus că, dacă negocierile cu PSD s-ar fi desfășurat diferit, programul ar fi putut fi depus mai târziu.

„Calendarul era așa cum poate să fie, într-un termen de 10 zile, de la desemnare până când depune programul de guvernare și lista are maxim 10 zile. Sunt convins că dacă negocierile ar fi mers mai bine cu PSD-ul, atunci ar fi putut să vină mai târziu cu programul de guvernare, fiindcă miercuri se împlinesc 10 zile de la desemnare. Dar cum negocierile nu prea au mers, așa am înțeles eu de la domnul Mureșan, atunci, sigur, sâmbătă dimineață, la ora 11, au depus programul de guvernare și lista de miniștri”, a explicat liderul UDMR.

„Vedeți, în această perioadă de 5 luni, mai bine de 5 luni de zile din aprilie, au fost foarte, foarte multe discuții extrem, extrem de aprinse. Și niciunul n-a lăsat loc de bună ziua pentru celălalt. Și e greu să faci un pas înainte. Aici eu de fiecare dată am spus să lăsați orgoliile acasă, mai puține ego-uri, fiindcă țara va avea nevoie de un guvern după ce guvernul condus de Bolojan a picat la moțiunea de cenzură din 5 mai”, a declarat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor nu vrea să speculeze ce se întâmplă dacă Guvernul Mureșan pică

Întrebat dacă o posibilă apropiere dintre PSD și AUR ar putea duce la formarea unei alte majorități în cazul în care Guvernul Mureșan nu primește votul Parlamentului, Kelemen Hunor a spus că au existat deja „majorități conjuncturale”.

„A fost o majoritate în momentul moțiunii de cenzură și au mai fost majorități conjuncturale. Eu nu vreau să merg în speculații mai departe fiindcă până miercuri noi ne concentrăm asupra votului pe acest guvern. Până atunci eu nu vreau să merg mai departe ce se va întâmpla”, a declarat acesta.

El a mai spus că, înainte de a discuta despre scenariile de după vot, trebuie văzut exact câte voturi poate obține Guvernul Mureșan.

„Trebuie enumerate voturile și după, dacă vom vedea că nu e, sigur că președintele va decide. Acum e greu de spus ce se va întâmpla după miercuri dacă pică acest guvern”, a afirmat liderul UDMR.

Alegerile anticipate, posibile, dar Kelemen spune că ar mai trebui încercată formarea unui Guvern

Președintele UDMR a spus că sunt îndeplinite condițiile constituționale pentru declanșarea alegerilor anticipate, dar decizia privind dizolvarea Parlamentului îi aparține președintelui României.

„Fiindcă condițiile constituționale pentru a declanșa alegerile anticipate sunt îndeplinite, dar președintele are posibilitatea, și e bine să fie așa, să decidă dacă dizolvă sau nu dizolvă Parlamentul”, a spus Kelemen Hunor.

„El poate dizolva după consultările cu liderii grupurilor parlamentare și cu președinții celor două camere, dar eu cred că în acest moment dincolo de această condiționalitate îndeplinită vom mai avea cel puțin o încercare, dacă nu două. Trebuie să mai avem încercări fiindcă avem nevoie de un guvern”, a declarat liderul UDMR.

Sursa video: Digi 24