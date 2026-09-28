Întâlnire neobișnuită. Președintele Turciei și-a schimbat programul pentru a se întâlni cu un lider german

Premierul regiunii Renania de Nord-Westfalia, Hendrik Wüst, se află într-o vizită de trei zile în Turcia. În mod neașteptat, el se va întâlni cu președintele Erdogan în Ankara, potrivit WELT.

Această întâlnire a fost adăugată în ultimul moment în programul său și este neobișnuită, deoarece, în mod normal, șefii de stat nu se întâlnesc cu prim-miniștrii landurilor germane.

Hendrik Wüst, un politician important al partidului CDU, este discutat în Germania ca un posibil succesor al cancelarului Friedrich Merz, în contextul tensiunilor din cadrul partidului.

Proiectul uniunii vamale UE-Turcia

La începutul călătoriei sale la Ankara, Wüst a pledat pentru modernizarea uniunii vamale dintre UE și Turcia. Politicianul german susține că reforma este necesară și ar putea oferi oportunități economice importante.

„Avem nevoie de o reformă a uniunii vamale UE-Turcia”, a declarat Wüst într-un interviu comun acordat cotidianului turc Hürriyet şi agenţiei de stat Anadolu.

Turcia a cerut de mult timp o modernizare a uniunii vamale. Proiectul, precum și o liberalizare planificată a vizelor și o reluare a discuțiile de aderare la UE, a fost suspendat din cauza problemelor privind statul de drept în Turcia.

În vară, șefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a discutat despre o posibilă consolidare a relaţiilor UE-Turcia în cadrul unei reuniuni cu preşedintele Recep Tayyip Erdogan.