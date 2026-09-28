„Nu mai negociați cu românii” | AUR cere aplicarea referendumului pentru 300 de parlamentari și critică dur programul Mureșan

Ramona-Ioana Bruynseels, vicepreședinta AUR, spune că programul de guvernare pune prea mult accent pe statistici și măsuri administrative și prea puțin pe situația concretă a populației.

„Cei care au scris programul Mureșan au uitat că în spatele programelor și statisticilor sunt oameni, sunt familii care-și calculează în momentul de față fiecare leuț”, a declarat aceasta luni.

Ea a invocat situația pacienților care așteaptă acces la medici, spitale și medicamente, a părinților care vor să își crească aici copiii și a românilor din diaspora care ar dori să revină în țară.

AUR cere un calendar fiscal clar

În privința fiscalității, Bruynseels critică propunerea privind revenirea TVA la 19%, despre care spune că este legată de momentul în care România „își va permite acest lucru”.

„Când se va putea nu înseamnă absolut deloc predictibilitate, nici pentru familii, nici pentru mediul de afaceri”, a afirmat ea.

Reprezentanta AUR vrea un calendar cu termene precise pentru evoluția taxării și crede că statul trebuie să reducă mai întâi propriile cheltuieli.

„Risipa trebuie întâi să fie combătută la stat și apoi să ne mutăm la buzunarele oamenilor”.

Diaspora, în centrul criticilor demografice

Pe tema demografiei, Bruynseels a afirmat că peste 50.000 de copii români cresc cu cel puțin un părinte plecat la muncă în străinătate și a menționat estimarea de aproape patru milioane de români aflați în afara țării.

Vicepreședintele AUR a criticat, în acest context, politica privind lucrătorii străini și contingentul de 90.000 de persoane și a cerut o strategie pentru revenirea românilor din diaspora.

„Ar fi fost nevoie de facilități fiscale care să-i atragă pe românii noștri înapoi acasă și întâi să ne gândim la cum îi aducem pe aceștia”, a declarat ea.

Sănătatea: „Cum faci prevenție fără ecografe?”

Bruynseels a criticat accentul pus în program pe prevenție, registre și digitalizare și a susținut că prioritatea trebuie să fie accesul efectiv la medic și la tratament.

Ea a invocat situația unor cabinete de medicină de familie care, potrivit afirmațiilor sale, au așteptat prin PNRR ecografe și alte echipamente.

„Cum faci prevenție fără ecografe, mai ales la sat? Cum? Să ne răspundă ei”, a spus vicepreședintele AUR.

Formațiunea susține întărirea medicinei primare și investiții în infrastructura medicală.

Agricultură: irigații, depozitare și procesare

În agricultură, Bruynseels a vorbit despre producătorii români care, potrivit afirmațiilor sale, ajung să își vândă produsele la prețuri foarte mici sau să le lase pe câmp.

Ea a criticat și situația crescătorilor de oi și a susținut că programul de guvernare ar trebui să includă o strategie de securitate alimentară.

„Trebuie să venim cu o strategie clară de securitate alimentară, care să se refere și la irigații, și la depozitare, și la procesarea din România și, bineînțeles, la accesul producătorilor români pe piețe mari”, a declarat Bruynseels.

AUR cere folosirea gazului românesc și reindustrializare

Pe economie, industrie și energie, reprezentanta AUR a criticat ceea ce consideră a fi lipsa unor măsuri suficiente pentru protejarea consumatorilor și a IMM-urilor.

Ea a susținut folosirea cu prioritate a resurselor energetice românești și a cerut măsuri pentru reindustrializare.

„Soluția noastră (…) ar fi fost de așteptat să fie menționată în acest program: gazul românesc întâi și întâi pentru români, sprijin diferențiat pentru IMM-uri și, bineînțeles, reindustrializarea”, a afirmat Bruynseels.

Apărarea: „Cerem termene, cerem costurile clare”

În domeniul apărării, vicepreședintele AUR a criticat lipsa unor termene clare în ceea ce privește creșterea cheltuielilor pentru apărare și a susținut creșterea producției militare în România.

Ea a invocat și contractele finanțate prin SAFE și a afirmat că majoritatea acestora au ajuns la companii străine. În același timp, Bruynseels a criticat lipsa, în opinia sa, a unor măsuri clare pentru apărarea antidronă.

„Cerem termene, cerem costurile clare în așa fel încât să vedem cum anume construim o industrie românească de apărare”, a declarat ea.

Bruynseels a respins și asocierea pensiilor militare cu pensiile speciale: „Pensiile militare nu sunt pensii speciale și să înceteze cu această jignire adusă la adresa militarilor români”.

Justiție și reforma statului

La justiție, AUR susține că orice reorganizare a instanțelor trebuie analizată prin efectele asupra cetățeanului. Bruynseels a dat ca exemple distanța până la instanță, durata proceselor și costurile acestora.

Pe reforma administrației și a Parlamentului, ea a reluat solicitarea AUR pentru reducerea numărului de parlamentari la 300.

„Românii au votat și-și doresc 300 de parlamentari. De ce încercăm negocieri cu românii pe acest subiect?”, a întrebat Bruynseels.

Critici pentru educație și politica externă

Educația și cercetarea au fost alte domenii criticate de AUR. Bruynseels a contestat modul în care programul tratează finanțarea educației și a spus că acest domeniu a rămas „una dintre cenușăresele principale ale guvernărilor”.

În ceea ce privește politica externă, ea a susținut că programul nu oferă suficiente obiective concrete privind interesele României în relația cu Uniunea Europeană și cu alte state.

„Nu ne spun absolut deloc ce dorim noi să obținem în continuare de la Uniunea Europeană. Cum ne vom susține interesele, care sunt obiectivele noastre concrete și cum anume le vom atinge”, a spus Bruynseels.

Ea a criticat și actuala abordare a diplomației române și a declarat: „Diplomația nu se face cu milkshake-uri. Diplomația trebuie să aducă rezultate concrete României.”

La final, vicepreședintele AUR a susținut că formațiunea nu se limitează la criticarea programului de guvernare și că are propriile propuneri.

„Avem soluțiile și avem și oamenii, suntem pregătiți de guvernare”, a afirmat Bruynseels, adăugând că AUR își dorește o Românie cu „o voce mai puternică” în Uniunea Europeană.