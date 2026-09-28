Ambasadorul SUA, la Babadag, după sosirea primelor vehicule AAV-7: România nu este singură. Statele Unite sunt aici și NATO este aici

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg, a fost prezent la poligonul de instrucție Babadag, cu ocazia sosirii primelor vehicule amfibii de asalt AAV-7. Diplomatul american a spus că vehiculele sunt importante pentru securitatea României.

Acesta a mai precizat că România și Statele Unite vor marca anul viitor 30 de ani de parteneriat. Întrebat cum vede agresiunea Rusiei împotriva României și cum poate fi rezolvată situația, ambasadorul SUA a răspuns:

„Vă mulțumesc pentru întrebare. Mă bucur că ați pus-o, pentru că evenimentul de astăzi este foarte important. Acestea sunt vehicule impresionante și sunt importante din mai multe motive. În primul rând, sunt un exemplu foarte bun al parteneriatului dintre Statele Unite și România, care anul viitor va împlini 30 de ani. În al doilea rând, ne aflăm într-o zonă strategică, la Marea Neagră, unde avem nevoie de securitate și de descurajare. Iar aceste vehicule vor contribui la ambele. Și, în al treilea rând, România nu este singură. Statele Unite sunt aici și NATO este aici. Așadar, este o zi importantă”.

Darryl Nirenberh a vorbit și în cadrul ceremoniei de intrare în serviciu a vehiculelor AAV-7 despre rolul capacităților militare și al încrederii dintre aliați.

„Descurajarea se bazează pe capacități, dar Alianța se bazează pe încredere. Astăzi, Statele Unite și România dau dovadă de ambele”, se arată în comunicatul Ambasadei SUA în România.

Ambasada SUA în România a anunțat că ceremonia marchează continuarea parteneriatului strategic dintre cele două țări.

„Această ceremonie marchează continuarea unui parteneriat strategic care aduce rezultate concrete, consolidează capacități reale și reflectă încrederea reală dintre națiunile noastre”, a mai transmis Nirenberg.