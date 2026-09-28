Ministrul interimar al Finanțelor: Nu cred că pentru anul 2027 putem vorbi despre o modificare a TVA

Declarațiile au fost făcute luni seara, la Parlament, la finalul audierilor pentru poziția de ministru de Finanțe în cabinetul lui Siegfried Mureșan. Alexandru Nazare a primit aviz pozitiv de la membrii comisiilor de finanțe cu 20 de voturi pentru, 2 împotrivă și 17 abțineri.

„Nu dorim să creștem TVA. (…) Ar fi de dorit o scădere a fiscalității, evident ajută economia. Întrebarea este ne permitem să o facem, mai ales că am scăpat de sancțiuni importante (…) Nu cred că pentru anul 2027 putem vorbi despre o modificare a TVA-ului”, a declarat Alexandru Nazare.

Ministrul Nazare, la fel ca Mureșan: „De îndată ce ne vom permite”

El s-a referit la declarația premierului desemnat care a zis că o reducere a TVA ar putea fi făcută „de îndată ce ne vom permite”. Nazare a mai spus că România se află în procedură de deficit progresiv așa că nu poate specula despre momentul scăderii TVA.

„Este prematur azi să vă spun care va fi momentul prielnic”, a explicat ministrul interimar de Finanțe, adăugând că „prelungirea perioadei de instabilitate (politică n.r.) ne afectează”.

De la 1 august 2025, cota standard TVA a crescut la 21%. Anterior, a fost 19%, iar discuțiile actuale sunt despre revenirea la cota menționată.

Sursa video: Digi24