Procurorii francezi cer patru ani de închisoare pentru fostul ministru al Justiției. Doi ani, cu brățară electronică

Rachida Dati este judecată la Paris într-un dosar legat de 900.000 de euro primiți de la o companie a alianței Renault-Nissan, în perioada în care era eurodeputată. Acuzarea susține că banii ar fi fost plătiți în schimbul exercitării influenței sale în Parlamentul European.

Potrivit Le Figaro, Parchetul Național Financiar (PNF) a cerut patru ani de închisoare, dintre care doi cu executare sub brățară electronică, precum și ca Dati să nu poată candida la alegeri și să nu poată ocupa funcții publice timp de cinci ani. Procurorii vor ca aceste interdicții să se aplice imediat.

Dacă instanța va accepta cererea acuzării, Rachida Dati își va pierde mandatul de primar. Fostul ministru conduce în prezent unul dintre arondismentele Parisului și ocupă această funcție din 2008. Sentința este așteptată peste câteva luni.

De ce este acuzată Rachida Dati

Ancheta în care este implicat fostul ministru francez al Justiției vizează un contract pentru servicii juridice încheiat în 2009 între Rachida Dati și Carlos Ghosn, care conducea atunci alianța Renault-Nissan.

Acuzarea susține că acest contract ar fi ascuns activități de lobby desfășurate de Dati în Parlamentul European, în beneficiul companiei auto. Fostul ministru a respins însă acuzațiile, susținând că sumele primite au reprezentat plata pentru activitatea sa de avocat.

Patru ani de închisoare și pentru fostul șef Renault-Nissan

În același dosar este judecat și Carlos Ghosn, fostul director general al Renault-Nissan. Acesta se află în Liban din 2019, după ce a fugit din Japonia, unde era cercetat pentru infracțiuni financiare. Ghosn este judecat în lipsă în Franța.

Procurorii au cerut și în cazul său o pedeapsă de patru ani de închisoare și menținerea mandatului de arestare emis pe numele său.

Instanța urmează să pronunțe decizia în dosar peste câteva luni.