BioNTech, compania din spatele vaccinului anti-COVID dezvoltat cu Pfizer, închide trei fabrici în Germania

Aproximativ 1.800 de angajați sunt afectați, iar măsura vine pe fondul unei schimbări de strategie prin care grupul își concentrează tot mai mult resursele asupra medicamentelor împotriva cancerului, potrivit portalului Life Science Focus.

Unitățile vizate sunt cele din Tübingen, Marburg și Idar-Oberstein. BioNTech nu a reușit să găsească cumpărători pentru acestea, compania invocând condițiile de piață și mediul investițional.

Trei unități vor fi închise până în 2028

Potrivit informațiilor publicate de presa internațională, unitatea din Tübingen ar urma să fie închisă la sfârșitul anului 2027, cea din Marburg la începutul anului 2028, iar fabrica din Idar-Oberstein la sfârșitul lui 2028.

BioNTech a confirmat încă din prima parte a anului un proces mai amplu de consolidare a rețelei sale de producție, în contextul existenței unor capacități excedentare și al schimbării necesarului de producție. Compania estima atunci că până la aproximativ 1.860 de posturi ar putea fi afectate de reorganizarea rețelei.

Pentru angajații vizați de actualele închideri au fost convenite plăți compensatorii suplimentare, însă valoarea acestora nu a fost făcută publică.

Compania care a dezvoltat vaccinul anti-COVID împreună cu Pfizer

BioNTech a devenit unul dintre cele mai cunoscute nume ale industriei farmaceutice în timpul pandemiei. Compania germană și Pfizer au dezvoltat vaccinul Comirnaty, bazat pe tehnologia ARN mesager.

În decembrie 2020, Comirnaty a devenit primul vaccin împotriva COVID-19 care a primit autorizație de punere pe piață în Uniunea Europeană, după evaluarea Agenției Europene pentru Medicamente.

Cererea pentru vaccinurile anti-COVID ale BioNTech a scăzut însă considerabil față de perioada pandemiei. Compania a raportat venituri de 223,7 milioane de euro în prima jumătate a anului 2026, față de 443,6 milioane de euro în perioada similară din 2025, scăderea fiind atribuită în principal cererii mai reduse pentru vaccinurile împotriva COVID-19.

BioNTech pariază acum pe tratamentele împotriva cancerului

În primele șase luni din 2026, BioNTech a raportat o pierdere netă de 1,35 miliarde de euro, comparativ cu 802,4 milioane de euro în aceeași perioadă din anul precedent. În același timp, cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare au depășit 1,1 miliarde de euro.

Strategia companiei vizează transformarea BioNTech într-o companie biofarmaceutică cu mai multe produse până în 2030, oncologia ocupând un loc central. Grupul dezvoltă mai multe programe pentru tratamentul cancerului, inclusiv imunoterapii bazate pe ARN mesager și alte clase de medicamente oncologice.

Consolidarea capacităților de producție ar urma să contribuie la finanțarea acestei schimbări de direcție. BioNTech estima în mai că măsurile de eficientizare ar putea genera, după implementarea completă în 2029, economii recurente de aproximativ 500 de milioane de euro anual.