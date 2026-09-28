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Imagini virale cu Tom Cruise. Actorul face o glumă unei femei care citea știri pe telefonul mobil

Actorul Tom Cruise a făcut o glumă unei femei care citea știri pe telefonul mobil. El s-a apropiat de femeie și a bătut-o pe umăr. Imaginile cu el și femeia surprinsă au fost surprinde de o cameră de supraveghere și ulterior au devenit virale în mediul online.
Imagini virale cu Tom Cruise. Actorul face o glumă unei femei care citea știri pe telefonul mobil
Sursă foto: Hepta. 2016
Petru Mazilu
28 sept. 2026, 17:06, Știri externe
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Momentul devenit viral s-a produs într-o clădire. În imagini apare Tom Cruise care merge pe un hol fiind însoțit de alți bărbați. El observă o femeie aflată într-un birou care pare să fie tristă în timp ce își folosește telefonul mobil.

Tom Cruise se întoarce brusc și vrând să verifice dacă totul este în regulă intră în birou mergând încet. El o atinge pe femeie pe umăr și o întreabă cum se simte. În momentul în care se întoarce, femeia rămâne cu gura căscată atunci când realizează că lângă ea se află celebrul actor. Înainte de a pleca, Tom Cruise se salută cu femeia în stilul „pumn în pumn”.

Întâlnirea cu Tom Cruise nu a fost regizată

Întâlnirea neașteptată a fost surprinsă de o cameră de supraveghere din clădire și nu de o persoană care îl filmează pe Cruise în timpul ieșirilor publice, potrivit International Business Times.

Altfel spus, momentul care a devenit viral nu a fost regizat. Ulterior, angajata a distribuit imaginile pe contul său de TikTok, sub numele de utilizator Klementina. Astfel s-a aflat că ea nu era tristă. În schimb, femeia a explicat că pur și simplu „parcurgea obsesiv știri negative” în momentul în care starul de la Hollywood s-a apropiat de ea.

Clipul a fost distribuit foarte mult pe TikTok, dar și pe alte platforme importante. Unele persoane au considerat gestul spontan al lui Cruise drăguț, în timp ce altele s-au întrebat dacă întâlnirea a fost regizată sau generată cu ajutorul inteligenței artificiale.

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