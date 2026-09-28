Criza petrolului crește vertiginos vânzările de pompe de căldură în Europa

Proprietarii de case au achiziționat 1,16 milioane de pompe de căldură în 12 țări europene, față de 1,05 milioane în prima jumătate a anului 2025, potrivit Asociației Europene a Pompelor de Căldură (EHPA), potrivit The Guardian.

Închiderea de facto de către Iran a strâmtorii Ormuz, o importantă trecere maritimă, a perturbat grav fluxul de transporturi de petrol și gaze și a dus prețul țițeiului la 126 de dolari pe baril la sfârșitul lunii aprilie.

La scurt timp după atacurile americano-israeliene asupra Iranului din 28 februarie, care au declanșat războiul, Comisia Europeană a publicat planuri de încurajare a guvernelor UE să reducă taxele pe electricitate și să accelereze trecerea de la combustibilii fosili (petrol și gaze) la surse regenerabile de energie.

Creșterea prețurilor la energie și modificările taxelor la electricitate au alimentat creșterea vânzărilor de pompe de căldură de până acum în acest an, a declarat EHPA, care a susținut mult timp că popularitatea sistemelor de încălzire depinde în mare măsură de prețul energiei electrice.

Pompele pot fi utilizate pentru încălzirea și răcirea unei locuințe

În loc să genereze căldură din arderea combustibilului, pompele transferă energia termică dintr-un loc în altul și pot fi utilizate pentru încălzirea și răcirea unei locuințe.

În planul său de acțiune pentru electrificare, Comisia a declarat că taxa pe electricitate nu ar trebui să fie mai mare decât cea pe gaze. Bruxelles-ul speră să modifice taxele de rețea pe care consumatorii le plătesc la facturile de utilități pentru a recompensa opțiunile flexibile, cum ar fi pompele de căldură.

Vânzările de pompe de căldură au crescut în țările europene unde taxele pe electricitate au fost reduse, a precizat EHPA. În Germania, o schemă de subvenționare a dus la instalarea pompelor de căldură ca tehnologie de încălzire numărul 1.

Cele 12 țări incluse în date sunt Austria, Belgia, Elveția, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Italia, Olanda, Norvegia, Portugalia și Suedia.