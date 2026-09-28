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Lady Gaga devine recrutoare pentru un lanț japonez de magazine într-o reclamă

Îmbrăcată într-o uniformă fantezistă din piele și mânuind un mop, Lady Gaga preia rolul unei casierițe de magazin japonez într-o reclamă pentru lanțul de magazine FamilyMart, menită să atragă tineri recruți pe o piață a muncii tensionată.
Lady Gaga devine recrutoare pentru un lanț japonez de magazine într-o reclamă
Sursa: Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
28 sept. 2026, 16:46, Știri externe
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„Famima de hataraku? (Vrei să lucrezi la FamilyMart?)”, întreabă vedeta pop într-un clip alb-negru elegant, în care reaprovizionează rafturile cu sticle de ceai, ștearge podeaua și oferă pui prăjit, toate acestea în timp ce purtă o ținută futuristă inspirată de uniformele lanțului de magazine, potrivit Le Figaro.

FamilyMart, unul dintre cei trei giganți ai sectorului magazinelor de proximitate (konbini), alături de 7-Eleven și Lawson, implementează o strategie agresivă pentru a atrage și a reține noi angajați într-un moment în care companiile japoneze concurează acerb pentru locuri de muncă. „Când oamenii decid să lucreze la un konbini, vrem ca FamilyMart să fie marca pe care o aleg”, a explicat pentru AFP un purtător de cuvânt al companiei, vorbind sub condiția anonimatului, așa cum este obișnuit. „Prezentând-o pe Lady Gaga în această reclamă, ne-am gândit că putem transmite atracția și entuziasmul de a lucra la FamilyMart”, a continuat el.

Criză severă de forță de muncă în toate sectoarele japoneze

Scăderea populației din Japonia și scăderea ratei natalității creează o lipsă severă de forță de muncă în toate sectoarele, de la sectorul bancar la construcții. FamilyMart are o rețea de peste 16.000 de magazine la nivel național, iar aproximativ 30% dintre acestea au personal insuficient, potrivit unui purtător de cuvânt. În mod tradițional, magazinele japoneze (konbini) le impuneau angajaților să respecte coduri vestimentare relativ stricte, cum ar fi interzicerea anumitor vopsele de păr și a cerceilor mari. Dar FamilyMart a început să relaxeze aceste reguli în acest an, în efortul de a atrage angajați, în special tineri care doresc să-și păstreze propriul stil.

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