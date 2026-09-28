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Netanyahu, vizită secretă la Abu Dhabi. Miza întâlnirii: avertismentul privind atacul Hamas

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a făcut o vizită secretă la Abu Dhabi, unde s-a întâlnit cu președintele Emiratelor Arabe Unite. În centrul discuțiilor s-ar fi aflat informația că liderul Emiratelor l-ar fi avertizat pe Netanyahu, înainte de atacul Hamas din 7 octombrie 2023, asupra unei amenințări iminente.
Netanyahu, vizită secretă la Abu Dhabi. Miza întâlnirii: avertismentul privind atacul Hamas
Benjamin Netanyahu/sursa foto: DPA Images/Marek Ladzinski via Hepta
Maria Miron
28 sept. 2026, 16:31, Știri externe
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Întâlnirea dintre Benjamin Netanyahu și Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, președintele Emiratelor Arabe Unite (EAU) a avut loc duminică și a durat aproximativ o oră. Potrivit Associated Press, două surse informate despre deplasarea premierului israelian au confirmat vizita, care nu a fost anunțată public.

Una dintre sursele citate, care susține că are informații directe despre discuții, a declarat că Netanyahu i-a cerut liderului Emiratelor să dezmintă informația potrivit căreia îl avertizase înainte de atacul Hamas.

Netanyahu a negat că ar fi primit avertismentul

Informația despre avertisment a fost publicată la începutul lunii de cotidianul israelian Haaretz. Publicația a relatat că președintele Emiratelor Arabe Unite l-ar fi avertizat pe Netanyahu, cu 10 zile înainte de atacul din 7 octombrie 2023, că Hamas pregătea o operațiune de amploare împotriva Israelului.

Biroul premierului israelian a negat relatarea Haaretz. După dezvăluirea vizitei secrete la Abu Dhabi, biroul lui Netanyahu nu a oferit încă un punct de vedere.

Ministerul de Externe al Emiratelor Arabe Unite a refuzat, la rândul său, să comenteze informațiile despre întâlnire. Instituția a precizat însă că EAU mențin „linii deschise și directe de comunicare” cu Israelul și că împărtășesc „toate informațiile relevante”.

Atacul din 7 octombrie a declanșat războiul din Gaza

Atacul Hamas din 7 octombrie 2023 a declanșat războiul din Fâșia Gaza. Aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise în Israel, majoritatea civili, iar circa 250 au fost luate ostatice.

Informațiile despre un posibil avertisment primit de Netanyahu înaintea atacului au readus în discuție ce știau autoritățile israeliene despre intențiile Hamas și dacă semnalele primite înainte de 7 octombrie au fost evaluate corespunzător.

Netanyahu încearcă să obțină cel de-al șaptelea mandat de premier

Subiectul a revenit în atenția publică înaintea alegerilor parlamentare din Israel, programate pentru 27 octombrie, deoarece relatarea pune din nou în discuție responsabilitatea premierului pentru eșecurile de securitate care au precedat atacul.

Netanyahu încearcă să obțină sprijinul necesar pentru a forma din nou guvernul și a rămâne prim-ministru pentru a șaptea oară. Scrutinul din octombrie este primul organizat în Israel după atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

Israelul și Emiratele Arabe Unite, relații diplomatice din 2020

Israelul și Emiratele Arabe Unite au stabilit relații diplomatice în 2020, prin Acordurile Abraham. Înțelegerea a fost intermediată de administrația președintelui american Donald Trump, în timpul primului său mandat, și semnată la Casa Albă, la 15 septembrie 2020.

EAU au devenit astfel unul dintre puținele state arabe care au normalizat oficial relațiile cu Israelul. Legăturile dintre cele două țări au continuat și după izbucnirea războiului din Gaza, Emiratele menținând canale directe de comunicare cu Israelul.

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