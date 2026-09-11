Universul Harry Potter se extinde. Un parc tematic inspirat de celebra serie va fi deschis în Abu Dhabi peste trei ani

Deschis în 2018, acest vast parc tematic interior va găzdui până în 2029 trei zone complet noi dedicate lumii lui J.K. Rowling, construite pe aproximativ 63.000 de metri pătrați.

Complexul se va extinde

Proiectate exclusiv pentru Abu Dhabi, aceste atracții vor fi însoțite și de două noi adăugiri dedicate DC Comics. Astfel, complexul se va extinde la peste 50% din dimensiunea sa actuală, potrivit Le Figaro.

Aceste atracții vor fi concepute exclusiv pentru acest loc, fără echivalent în altă parte a lumii.

De asemenea, este o distincție semnificativă, având în vedere că licența a fost deținută anterior de principalul său rival, Universal. Acesta e unicul proprietar al drepturilor asupra operei lui J.K. Rowling încă de la deschiderea primelor parcuri dedicate seriei în Florida, în 2010. Această excepție, de fapt, intrigase profesioniștii din industrie încă din 2018.

O premieră mondială

În timp ce Aleea Diagon și Școala Hogwarts sunt deja celebrități în parcurile rivale Universal din Florida și Beijing, situl din Emirate oferă o premieră mondială: o replică în mărime naturală a Pădurii Interzise.

Pădurea Interzisă promite o experiență mai întunecată, populată de creaturi fantastice, rămânând fidelă unuia dintre cele mai misterioase locuri imaginate de autoarea britanică.

Miza este mare pentru Insula Yas, unde mai multe parcuri tematice atrag deja milioane de vizitatori în fiecare an.

Experiența este în favoarea universului Harry Potter, deoarece deschiderea primei zone de acest fel în Florida în 2010 a dus la o creștere de aproape 30% a numărului de vizitatori în primul an, conform cifrelor din industrie. Acest lucru ar putea transforma în cele din urmă Insula Yas într-un adevărat rival al marilor capitale ale divertismentului din lume, conform aceleiași surse.