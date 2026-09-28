Prima pagină » Știri externe » Trei persoane, inclusiv un copil, au murit în încercarea de a traversa Canalul Mânecii din Franța către Marea Britanie

Trei persoane, inclusiv un copil, au murit în încercarea de a traversa Canalul Mânecii din Franța către Marea Britanie

Autoritățile franceze au anunțat că un copil de 10 ani și două femei au murit luni încercând să traverseze Canalul Mânecii. Moartea lor și rănirea a zeci de alte persoane aflate într-o barcă mare au fost probabil cauzate de strivire, potrivit unui oficial francez.
Trei persoane, inclusiv un copil, au murit în încercarea de a traversa Canalul Mânecii din Franța către Marea Britanie
Sursa foto: X
Laurentiu Marinov
28 sept. 2026, 16:23, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Poliția maritimă franceză a declarat că a primit un apel de urgență în primele ore ale dimineții de la o barcă gonflabilă cu 105 persoane care a întâmpinat probleme pe marea calmă, potrivit The Guardian.

Cei trei pasageri au primit îngrijiri medicale la bord, dar ulterior a fost confirmat decesul de către o echipă medicală de urgență sosită cu elicopterul.

François-Xavier Lauch, prefectul din Pas-de-Calais, a declarat într-o conferință de presă: „Se pare că nu a existat nicio înecare, probabil a fost vorba de strivire – ceea ce este la fel de îngrozitor, mai ales dacă ne gândim la copilul de 10 ani.”

Incidentul s-a produs în largul coastei orașului Wissant, un sat aflat la aproximativ 23 km de Calais.

Vremea pe mare era bună

Un purtător de cuvânt al prefecturii locale a confirmat „un total provizoriu de trei decese și mulți alți răniți”, adăugând că „condițiile maritime erau calme – vremea este bună”. Prefectura a descris ambarcațiunea drept un „taxi acvatic”, spunând că sosise relativ goală de pe o cale navigabilă interioară înainte de a prelua pasageri de pe plaja din Wissant.

La ora locală 10:30, șase bărci de salvare se aflau încă la fața locului, căutând persoane aflate în apă.

Cel puțin 17 persoane, inclusiv femei și copii, au murit în Canalul Mânecii în acest an în timp ce încercau să ajungă în Regatul Unit. Mulți s-au înecat, în timp ce alții au murit în incidente care au implicat ambarcațiuni supraaglomerate.

Trei cadavre au fost găsite săptămâna trecută după plecări haotice de acest fel, în nordul Franței, cu „taxiuri pe apă”.

Numărul de traversări peste Canalul Mânecii, în scădere

Până în prezent, în acest an, 18.609 persoane au traversat Canalul Mânecii – cu peste 40% mai puține decât în ​​aceeași perioadă a anului trecut. Numărul este, de asemenea, cu peste 25% mai mic decât în ​​această etapă a anului 2024, când 25.165 de persoane traversaseră Canalul Mânecii.

Săptămâna trecută au avut loc două debarcări necontrolate în Regatul Unit, unde bărcile au ajuns fără a fi interceptate de autorități.

.

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de mult risipim în viața de zi cu zi și care sunt soluțiile la îndemână pentru antirisipă în viața cotidiană?
G4Media
Apariție tulburătoare a soției lui Jurgen Klopp » Ulla are (doar) 52 de ani
GSP.ro
Călin Georgescu a EXPLODAT la Curtea de Apel! „Trădare de țară!” Ce spune despre Siegfried Mureșan
Gandul
Ea este Ioana, femeia din Vrancea ucisă de soț. Un copilaș a rămas orfan de mamă
Cancan
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Prosport
Momentul în care dronele ucrainene distrug simultan trei tancuri rusești ascunse la 65 de kilometri în spatele frontului
Libertatea
Ce trebuie să adaugi printre verzele din butoi ca să rămână crocante și aromate? Bunicile foloseau acest ingredient
CSID
Dedeman vinde camere de supraveghere cu încărcare solară la prețuri foarte bune. Pot fi montate și în zone fără Wi-Fi
Promotor