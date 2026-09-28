Trei persoane, inclusiv un copil, au murit în încercarea de a traversa Canalul Mânecii din Franța către Marea Britanie

Poliția maritimă franceză a declarat că a primit un apel de urgență în primele ore ale dimineții de la o barcă gonflabilă cu 105 persoane care a întâmpinat probleme pe marea calmă, potrivit The Guardian.

Cei trei pasageri au primit îngrijiri medicale la bord, dar ulterior a fost confirmat decesul de către o echipă medicală de urgență sosită cu elicopterul.

François-Xavier Lauch, prefectul din Pas-de-Calais, a declarat într-o conferință de presă: „Se pare că nu a existat nicio înecare, probabil a fost vorba de strivire – ceea ce este la fel de îngrozitor, mai ales dacă ne gândim la copilul de 10 ani.”

Incidentul s-a produs în largul coastei orașului Wissant, un sat aflat la aproximativ 23 km de Calais.

Vremea pe mare era bună

Un purtător de cuvânt al prefecturii locale a confirmat „un total provizoriu de trei decese și mulți alți răniți”, adăugând că „condițiile maritime erau calme – vremea este bună”. Prefectura a descris ambarcațiunea drept un „taxi acvatic”, spunând că sosise relativ goală de pe o cale navigabilă interioară înainte de a prelua pasageri de pe plaja din Wissant.

La ora locală 10:30, șase bărci de salvare se aflau încă la fața locului, căutând persoane aflate în apă.

Cel puțin 17 persoane, inclusiv femei și copii, au murit în Canalul Mânecii în acest an în timp ce încercau să ajungă în Regatul Unit. Mulți s-au înecat, în timp ce alții au murit în incidente care au implicat ambarcațiuni supraaglomerate.

Trei cadavre au fost găsite săptămâna trecută după plecări haotice de acest fel, în nordul Franței, cu „taxiuri pe apă”.

Numărul de traversări peste Canalul Mânecii, în scădere

Până în prezent, în acest an, 18.609 persoane au traversat Canalul Mânecii – cu peste 40% mai puține decât în ​​aceeași perioadă a anului trecut. Numărul este, de asemenea, cu peste 25% mai mic decât în ​​această etapă a anului 2024, când 25.165 de persoane traversaseră Canalul Mânecii.

Săptămâna trecută au avut loc două debarcări necontrolate în Regatul Unit, unde bărcile au ajuns fără a fi interceptate de autorități.

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