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Conflictul lui Trump cu presa continuă. I-a spus unei jurnaliste „să tacă”, după o întrebare incomodă despre blocarea accesului

Donald Trump i-a spus unei jurnaliste MS Now „să tacă”, după ce aceasta l-a întrebat dacă vrea ca doar publicațiile care îl susțin să facă parte din grupul de presă care îl însoțește în deplasări.
Conflictul lui Trump cu presa continuă. I-a spus unei jurnaliste „să tacă”, după o întrebare incomodă despre blocarea accesului
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
27 sept. 2026, 08:26, Știri externe
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Trump critică din nou CNN și MS Now

La o zi după ce Casa Albă a interzis CNN să călătorească la bordul Air Force One pentru a asigura transmisiunea video pentru presa acreditată, Donald Trump și-a intensificat criticile la adresa postului și a MS Now, pe care a încercat să le excludă din cauza relatărilor pe care le consideră excesiv de negative, potrivit The Guardian.

În timp ce părăsea Casa Albă sâmbătă, Trump a fost întrebat de Akayla Gardner, corespondentă MS Now la Casa Albă: „Vreți doar ca publicațiile care vă susțin să facă parte din grupul de presă?”

„Nu, nu, nu. Vreau știri adevărate, nu știri false – ca voi”, a răspuns Trump. Momentul nu a fost transmis în direct, după ce CNN a fost înlăturat din rolul de echipă desemnată să asigure transmisiunea video. Însă, Casa Albă a publicat imaginile pe rețelele sociale.

În timp ce Trump a continuat, repetând insultele adresate anterior CNN și MS Now, pe care l-a numit „MS DNC”, cu referire la Comitetul Național Democrat, Gardner a insistat: „Nu vreți întrebări dificile?”

„Taci”, i-a răspuns Trump, înainte de a relua criticile potrivit cărora relatările presei despre el nu sunt suficient de favorabile.

Trump și conflictul cu presa

Încă din primul său mandat, Trump a numit publicațiile de știri nepartizane care nu îl susțin în mod deschis „dușmanul poporului” și a calificat relatările nefavorabile drept „știri false”. În al doilea mandat, el le-a spus tot mai des jurnalistelor care îi adresează întrebări incomode să tacă.

Tensiunile dintre administrație și jurnaliști au atins un nou nivel weekendul trecut, când oficialii administrației au retras acreditările de la Casa Albă ale MS Now, Politico și CNN, după ce Trump a anunțat ceea ce el însuși a numit „o interdicție asupra presei libere”.

Un judecător federal a dispus temporar, joi, restabilirea accesului pentru publicațiile excluse. În aceeași seară însă, reporterii și producătorii MS Now și CNN au fost împiedicați de consilierii lui Trump să relateze de la dineul de stat organizat în onoarea președintelui chinez Xi Jinping.

Trump s-a întors sâmbătă după-amiază la Washington fără să răspundă la întrebările jurnaliștilor din presa scrisă care au primit permisiunea de a-l însoți.

„El se ia la trântă cu oamenii care spun adevăruri neplăcute despre administrația sa”, a declarat Brian Stelter, analist-șef pe probleme media al CNN, despre excluderea postului din Air Force One. „Astăzi, da, se întâmplă să fie CNN, dar mâine ar putea fi orice altă organizație de presă”.

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