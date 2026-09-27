„În unele zile, nu ajunge pentru toată lumea”. O grădină zoologică celebră pentru reproducerea speciilor pe cale de dispariție raționează hrana animalelor

În fiecare zi, angajații Grădinii Zoologice Naționale din Cuba se străduiesc să asigure hrană, apă și îngrijire pentru aproape o mie de animale și, astfel, să păstreze una dintre cele mai importante rezervații genetice din regiune, în ciuda crizei prin care trece insula, potrivit Le Figaro.

Confruntați cu pene de curent, lipsa combustibilului și deficitul tot mai mare de personal specializat, angajații zoo-ului, alături de donațiile private, au devenit esențiali pentru a asigura hrana rinocerilor, tigrilor, jaguarilor și hipopotamilor din acest parc situat la aproximativ 20 de kilometri de centrul Havanei.

„Aici, tehnicienii vin și cu bicicleta, căruța sau motocicleta electrică pentru a putea asigura în fiecare zi hrana și apa acestor animale”, a declarat pentru AFP Yoel Machado, responsabil cu bunăstarea animalelor în cadrul grădinii zoologice.

Acest parc de faună sălbatică reprezintă o rezervație genetică de importanță internațională, datorită populațiilor de reproducere ale unor specii pe cale de dispariție. Aici se află, printre altele, singurul grup de reproducere de rinoceri negri din afara continentului african și cea mai mare turmă de zebre Grant din cele două Americi.

Protejarea animalelor, înainte de toate

Machado subliniază „valoarea genetică ridicată” a animalelor din zoo, care a fost nevoit, din cauza crizei, să își restrângă programele de reproducere.

„Nu putem continua să creștem numărul de animale”, spune Yoel Machado.

Fiecare naștere înseamnă mai multă hrană, medicamente și personal. Zoo-ul preferă să acorde prioritate sănătății animalelor care se află deja acolo. În timpul unei vizite, AFP nu a observat animale care să pară subnutrite.

Însă hrănirea celor aproape o mie de animale din 84 de specii, care trăiesc în regim de semi-libertate, reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale parcului, care funcționează cu resurse alocate de stat.

În zona dedicată felinelor mari, doi pui de tigru bengalez, în vârstă de aproximativ două luni, dintre care unul cu blana albă, se joacă sub privirea atentă a mamei lor.

„Ar putea fi într-o formă mai bună”, recunoaște Angel Cordero, medicul veterinar responsabil de zona în care trăiesc și lei și jaguari.

După ce curăță șanțul din jurul zonei felinelor și schimbă apa din adăpători, medicul veterinar explică faptul că zoo-ul este obligat să „raționeze” hrana pentru ca aceasta să ajungă cât mai mult timp.

450 de kilograme de carne pe zi

Felinele mari ar trebui să consume aproximativ șapte kilograme de carne pe zi fiecare, având o zi de post pe săptămână. Uneori carnea lipsește, iar în alte situații penele de curent îngreunează păstrarea ei în condiții corespunzătoare.

Chiar și atunci când există hrană, distribuirea acesteia într-o grădină zoologică de 345 de hectare rămâne o provocare majoră, din cauza deficitului de combustibil care afectează insula din ianuarie și a blocadei petroliere impuse de Washington.

Animalele supraviețuiesc din donații

Donațiile de hrană și combustibil au devenit acum indispensabile.

În fiecare luni, Ana Fernandez, o cubano-americancă născută în Tennessee, care trăiește în Cuba de nouă ani, aduce carne pentru animalele din parc.

„Animalele nu trebuie să sufere” din cauza acestei situații, susține voluntara în vârstă de 50 de ani. Dar, în ciuda donațiilor, „în unele zile, nu este pentru toată lumea”, deplânge ea.

Recent, zoo-ul a rămas 23 de zile consecutive fără electricitate, ceea ce a dus și la întreruperea alimentării cu apă.

În ciuda obstacolelor, în ultimele luni s-au născut pui de tigru, hiene și șacali, precum și o dromaderă neagră numită Esperanza („speranță”), primul exemplar din această specie născut în Cuba în ultimele trei decenii.