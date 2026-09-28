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Întorsătură de situație. Ce se întâmplă cu procesul de genocid deschis împotriva Regelui Charles

Un demers juridic care îl vizează pe regele Charles al III-lea a ajuns într-un punct decisiv, după o nouă hotărâre a unei instanțe din Australia. Un activist trebuie să aleagă acum între ultima opțiune pe care o mai are în țară și un pas la nivel internațional.
Întorsătură de situație. Ce se întâmplă cu procesul de genocid deschis împotriva Regelui Charles
Regele Charles al III-lea. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
28 sept. 2026, 16:10, Știri externe
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O Curte de Apel a respins demersul fără precedent al unui activist de a-l pune sub acuzare pe regele Charles al III-lea pentru presupusul genocid comis împotriva populațiilor indigene, potrivit The Independent.

Hotărârea îi lasă lui Uncle Robbie Thorpe o singură opțiune în Australia: să solicite permisiunea de a face apel la Înalta Curte a Australiei, care acceptă doar aproximativ 10% dintre cererile de autorizare a apelului.

Thorpe, în vârstă de 68 de ani, lider al populației Krautatungalung, a declarat luni că nu se așteaptă să beneficieze de un proces echitabil în Australia.

După epuizarea tuturor opțiunilor în instanțele australiene, el a spus că își va înainta acuzațiile împotriva monarhului Curții Penale Internaționale din Țările de Jos.

„Curtea Penală Internațională va expune Australia pentru ceea ce este cu adevărat – o ocupație mincinoasă, rasistă și ilegală care comite genocid”, a declarat Thorpe.

A treia înfrângere în instanță

Hotărârea de luni este a treia înfrângere juridică suferită de Thorpe de când a început, în 2023, să încerce să inițieze o urmărire penală privată împotriva monarhului, la Tribunalul de Magistrați din Melbourne.

Cazul său susține că regele, care este și șeful statului australian, împreună cu guvernul australian și instituțiile acestuia, perpetuează un genocid prin menținerea unor sisteme care dezavantajează populațiile indigene în numeroși indicatori socioeconomici.

Australienii indigeni reprezintă aproximativ 4% din populație. Potrivit statisticilor oficiale, aceștia mor la vârste mai mici, au rezultate mai slabe în ceea ce privește starea de sănătate și sunt mai predispuși să fie încarcerați sau șomeri decât ceilalți australieni.

Îndoieli privind posibilitatea ca un australian să-l dea în judecată pe rege

Monarhul britanic beneficiază de imunitate față de orice răspundere penală și civilă în Regatul Unit. Această imunitate este chiar mai extinsă decât cea de care beneficiază un președinte al SUA, deoarece se aplică și actelor personale care nu țin de exercitarea atribuțiilor oficiale, a declarat o specialistă în drept constituțional.

Imunitatea monarhului britanic prevăzută de dreptul cutumiar britanic a fost, cel mai probabil, moștenită și de Australia, fostă colonie britanică, care continuă să recunoască monarhul britanic drept propriul șef al statului.

Parlamentele britanic și australian ar putea adopta legi pentru modificarea imunității monarhului. Însă monarhul britanic este și șeful statului în mai multe țări, inclusiv în Canada și Noua Zeelandă. Monarhul beneficiază de imunitate suverană în temeiul dreptului internațional cutumiar și în baza unor legi australiene, inclusiv Foreign States Immunities Act 1985 și Diplomatic Privileges and Immunities Act 1967.

Curtea Penală Internațională nu permite urmăriri penale private

Curtea Penală Internațională nu recunoaște imunitatea șefilor de stat și are jurisdicția de a judeca acuzații de genocid.

Însă o persoană precum Thorpe nu are posibilitatea de a iniția o urmărire penală privată la Curtea Penală Internațională, așa cum a încercat să facă în cazul său în fața unei instanțe australiene de nivel inferior.

Consiliul de Securitate al ONU poate sesiza Curtea Penală Internațională cu un caz, însă Marea Britanie ar bloca prin veto o astfel de măsură împotriva regelui Charles, a declarat un specialist în drept internațional.

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