Trump și Xi relaxează războiul taxelor vamale. Ce produse intră pe listele de 60 de miliarde de dolari

Măsura marchează o nouă etapă de detensionare a relațiilor comerciale dintre cele mai mari două economii ale lumii, însă produsele considerate strategice nu sunt incluse.

Listele atrag atenția și prin varietatea produselor: de la prăjitoare de pâine, umbrele de grădină și articole sportive până la foie gras, homari și chiar anumite animale vii, potrivit The Guardian.

77 de categorii chinezești și peste 1.600 de produse americane

Lista produselor chinezești care ar putea beneficia de tarife mai mici la intrarea în Statele Unite cuprinde 77 de categorii. Printre acestea se numără bunuri pentru gospodărie, jucării, articole sportive, lenjerii, accesorii pentru bucătărie și diferite electrocasnice.

Lista Chinei este mult mai extinsă ca număr de poziții tarifare și cuprinde 1.619 tipuri de produse americane. Sunt incluse alimente și produse agricole, carne, fructe de mare, lactate, cereale, cărbune, lemn și echipamente medicale.

Documentele includ și categorii mai puțin obișnuite, precum anumite animale destinate reproducerii. Sunt menționate, între altele, măgari, catâri, cai, balene, delfini și dugongi.

Prezența acestora nu înseamnă însă neapărat existența unui comerț important cu asemenea animale, codurile tarifare fiind foarte detaliate și acoperind o gamă extrem de largă de mărfuri.

Produsele strategice rămân în afara înțelegerii

Înțelegerea nu reprezintă o eliminare generală a tarifelor dintre SUA și China. Produsele au fost selectate tocmai dintre mărfurile considerate nesensibile.

Reprezentantul american pentru Comerț, Jamieson Greer, a anunțat că fiecare parte a recomandat produse reprezentând aproximativ 30 de miliarde de dolari din comerțul bilateral pentru un posibil tratament tarifar mai favorabil. Potrivit oficialului american, măsura ar putea îmbunătăți accesul pe piața chineză pentru aproximativ 30% din exporturile SUA către China.

Semiconductorii, bateriile și vehiculele electrice, sectoare aflate în centrul competiției tehnologice și industriale dintre cele două state, nu sunt incluse în liste.

Soia boabe din SUA nu figurează nici ea printre produsele vizate de această rundă de relaxare tarifară, potrivit informațiilor prezentate în articolul The Guardian.

Un pas după întâlnirea Trump-Xi

Anunțul vine la câteva zile după întâlnirea de la Washington dintre președintele american Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping.

Mecanismul prin care au fost alcătuite listele funcționează în cadrul US-China Board of Trade, creat în timpul vizitei lui Trump la Beijing din luna mai. USTR precizează că obiectivul său este gestionarea comerțului cu produse nesensibile dintre cele două economii.

Dimensiunea măsurii rămâne totuși limitată raportat la comerțul dintre cele două țări. Cele aproximativ 60 de miliarde de dolari vizate cumulat reprezintă doar o parte din schimburile comerciale anuale dintre SUA și China.

Prin urmare, anunțul indică o relaxare punctuală a tensiunilor comerciale, nu eliminarea barierelor care continuă să afecteze sectoarele strategice.