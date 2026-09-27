Energie solară sub apă. Cercetătorii au reușit ce părea imposibil la zece metri adâncime

Testul a avut loc în Marea Chinei de Sud, lângă Insulele Weizhou, în largul coastei sudice a Chinei, potrivit Euronews. Cercetarea a fost publicată în revista științifică Joule.

Studiile anterioare despre energia solară subacvatică se opreau la adâncimi de cel mult doi metri. Motivul este că lumina soarelui se estompează foarte repede sub suprafața apei.

La 10 metri, o mare parte din energia solară este deja absorbită sau împrăștiată. Totuși, lumina albastră și verde pătrunde suficient de adânc pentru a genera electricitate.

Echipa a folosit celule din perovskit, o alternativă la siliciul din majoritatea panourilor solare. Acestea pot fi ajustate să absoarbă anumite lungimi de undă ale luminii.

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În laborator, în condiții care imitau adâncimea de zece metri, celulele au transformat în electricitate aproximativ 35% din lumina primită.

În mare, un panou de 115 centimetri pătrați a produs 1.416 milivat-oră în două ore, la doi metri adâncime. Cantitatea reprezintă aproximativ jumătate din capacitatea unei baterii AA reîncărcabile.

La zece metri, panoul a generat 324 de milivat-oră în două ore. Cantitatea este mică, dar mult peste așteptările cercetătorilor.

Panourile aproape că nu și-au pierdut performanța după 1.160 de ore în condiții subacvatice simulate. Pe baza testelor, cercetătorii estimează că ar putea funcționa la zece metri adâncime circa cinci ani și jumătate.

Autorul studiului este Wen-Hua Zhang, de la Universitatea Yunnan. El spune că lucrarea este prima validare practică a unor astfel de celule la zece metri.

Tehnologia ar putea alimenta senzori oceanici, camere și echipamente de comunicații, care acum trebuie recuperate când li se descarcă bateriile. Următorul pas al cercetătorilor este să afle până la ce adâncime poate ajunge energia solară.