Prima pagină » Life-Inedit » Românul Popovici este favorit la titlul mondial la o competiție de natație. La una din probe, startul se va da dintr-un balcon

Românul Popovici este favorit la titlul mondial la o competiție de natație. La una din probe, startul se va da dintr-un balcon

Românul Constantin Popovici este favorit la titlul mondial la o probă de natație. Este vorba despre sărituri în apă de la mare înălțime. Competiția are loc în weekend în Italia și la una din probe, startul se va da dintr-un balcon.
Românul Popovici este favorit la titlul mondial la o competiție de natație. La una din probe, startul se va da dintr-un balcon
Petru Mazilu
26 sept. 2026, 11:55, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Românul Constantin Popovici este unul dintre cei trei sportivi care mai pot câștiga titlul mondial la masculin în anul 2026.

Înaintea finalei din acest weekend, liderul clasamentului este britanicul Aidan Heslop, cu 68 de puncte.

James Lichtenstein are 57 de puncte, iar Constantin Popovici ocupă locul al treilea, cu 55 de puncte. Popovici are deja un titlu mondial în palmares, cucerit în 2023.

Competiția care va decide marele câștigător se desfășoară la Polignano a Mare chiar în centrul istoric al orașului. Sportivii traversează străduțele înguste ale orașului pentru a ajunge la platformele de sărituri, iar publicul îi urmărește de pe stânci, de pe plaja Lama Monachile, de pe balcoane și de pe podul Bourbon.

Continuarea pe Mediafax Italia.

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de mult risipim în viața de zi cu zi și care sunt soluțiile la îndemână pentru antirisipă în viața cotidiană?
G4Media
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
GSP.ro
Trei olimpici de 16 ani, din Oradea, premiați de Eurostat la Competiția Europeană de Statistică. Proiectul lor a desființat cu date concrete prejudecățile despre români
Gandul
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții TULBURĂTOARE pentru 2028
Cancan
Au intrat peste Cristina ICH în casă! Cum au găsit-o: „A fost filmat totul”
Prosport
Palatul în care încă mai tropăie fantomele Bucureștiului de altădată. Povestea casei lui Hermann Rieber
Libertatea
Scandal după moartea lui Dolly Parton! A început lupta pentru averea artistei: „Refuzăm să fim intimidați”
CSID
Geely E2 ajunge în România. Detalii despre electrica rival pentru Renault 5 și VW ID. Polo
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia