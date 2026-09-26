Românul Popovici este favorit la titlul mondial la o competiție de natație. La una din probe, startul se va da dintr-un balcon

Românul Constantin Popovici este unul dintre cei trei sportivi care mai pot câștiga titlul mondial la masculin în anul 2026.

Înaintea finalei din acest weekend, liderul clasamentului este britanicul Aidan Heslop, cu 68 de puncte.

James Lichtenstein are 57 de puncte, iar Constantin Popovici ocupă locul al treilea, cu 55 de puncte. Popovici are deja un titlu mondial în palmares, cucerit în 2023.

Competiția care va decide marele câștigător se desfășoară la Polignano a Mare chiar în centrul istoric al orașului. Sportivii traversează străduțele înguste ale orașului pentru a ajunge la platformele de sărituri, iar publicul îi urmărește de pe stânci, de pe plaja Lama Monachile, de pe balcoane și de pe podul Bourbon.

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