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De ce pare că timpul trece tot mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Sfaturile unui cercetător de origine română

„Parcă ieri era luni” sau „nu-mi vine să cred cât de repede a trecut timpul” sunt senzații pe care mulți oameni le au pe măsură ce înaintează în vârstă. Ceasul nu se schimbă, însă felul în care creierul percepe și își amintește trecerea timpului se poate modifica. Cercetătorii au mai multe explicații pentru motivul pentru care anii par să zboare odată cu înaintarea în vârstă.
De ce pare că timpul trece tot mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Sfaturile unui cercetător de origine română
Sursa foto: Pexels
Cosmin Pirv
26 sept. 2026, 12:10, Life-Inedit
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Cercetătorii au analizat de-a lungul anilor modul în care se schimbă percepția față de timpul trecut, iar mai multe teorii încearcă să explice acest fenomen.

O explicație pornește de la diferența dintre timpul măsurat de ceas și timpul perceput de mintea umană. Ceasul măsoară obiectiv aceeași zi de 24 de ore, însă „timpul mental” este influențat de imaginile și experiențele pe care le acumulăm de-a lungul vieții.

O analiză citată de The Independent identifică cinci posibile motive pentru care timpul pare să se accelereze odată cu înaintarea în vârstă.

1. Un an reprezintă o parte tot mai mică din viață

Prima explicație este teoria proporționalității.

La vârsta de 10 ani, un an reprezintă 10% din tot ceea ce ai trăit până atunci. La 50 de ani, același an reprezintă doar 2% din experiența de viață.

Pe măsură ce îmbătrânim, fiecare an nou reprezintă, astfel, o fracțiune tot mai mică din întreaga noastră experiență.

2. Avem mai puține experiențe noi

Un alt factor este ceea ce este numit „deficit de noutate”.

Memoria nu înregistrează timpul în mod uniform, ci reține mai ales evenimentele distincte.

Atunci când rutina se instalează, există mai puține amintiri noi care să diferențieze perioadele.

Din acest motiv, timpul poate părea comprimat atunci când privim în urmă.

3. Intrăm pe „pilot automat”

Un alt factor este absorbția atenției.

Atunci când facem activități familiare sau repetitive, creierul poate funcționa aproape automat, iar atenția este concentrată asupra activității, nu asupra trecerii timpului.

Cu alte cuvinte, atunci când suntem absorbiți de ceea ce facem, acordăm mai puțină atenție ceasului.

4. Emoțiile puternice lasă amintiri mai clare

Frica, anxietatea sau entuziasmul pot lăsa urme puternice în memorie.

În schimb, epuizarea, stresul și monotonia pot produce amintiri mai puțin distincte și mai asemănătoare între ele. Iar atunci când privim retrospectiv o astfel de perioadă, ea poate părea mai scurtă.

5. Dopamina poate avea un rol

A cincea explicație se referă la dopamină, un neurotransmițător implicat în motivație, recompensă și modul în care creierul procesează timpul.

Nivelurile de dopamină se pot modifica odată cu înaintarea în vârstă, iar acest lucru ar putea contribui la senzația că timpul trece mai repede.

Cum putem face timpul să nu mai pară că zboară

Dacă rutina și lipsa experiențelor noi contribuie la senzația că timpul se comprimă, ieșirea din rutină poate crea mai multe momente distincte și amintiri noi.

Profesorul de inginerie mecanică și autorul de origine română Adrian Bejan, citat de The Independent, recomandă oamenilor să încetinească puțin ritmul, să facă lucruri noi și să se îndepărteze de rutină.

„Surprinde-te. Fă lucruri neobișnuite”, este recomandarea sa.

Ideea este că experiențele noi și neașteptate pot crea amintiri mai distincte și pot schimba modul în care percepem perioada respectivă atunci când privim înapoi.

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