Șase motive pentru a mânca banane mai des. De la sațietate și digestie la aportul de potasiu

Publicația germană BILD prezintă șase posibile beneficii asociate consumului regulat de banane, de la susținerea digestiei și aportul rapid de energie până la sănătatea cardiovasculară.

Fibrele pot susține digestia

Bananele conțin pectină, un tip de fibră solubilă care poate fi utilizată de bacteriile intestinale. Din acest motiv, includerea fructului în alimentație poate contribui la funcționarea normală a sistemului digestiv.

Gradul de coacere este, de asemenea, important pentru compoziția fructului. Bananele mai verzi conțin o cantitate mai mare de amidon rezistent, în timp ce procesul de coacere transformă o parte din amidon în zaharuri.

Pot ajuta în cazul senzației de arsură la stomac

Specialiștii indică și un posibil efect asupra arsurilor la stomac, pe care îl pune în legătură cu amidonul și potasiul din banane.

Acest lucru nu înseamnă însă că banana reprezintă un tratament pentru refluxul gastroesofagian sau pentru alte afecțiuni digestive. În cazul simptomelor persistente sau severe este necesară evaluarea medicală.

Conțin triptofan

Un alt element menționat este triptofanul, un aminoacid utilizat de organism inclusiv în procesul de producere a serotoninei.

Prezența triptofanului nu înseamnă că o banană produce automat o îmbunătățire a stării de spirit. Fructul poate furniza însă acest aminoacid ca parte a aportului alimentar obișnuit.

O sursă rapidă de energie

Bananele sunt populare și printre persoanele care fac sport, fiind ușor de transportat și furnizând carbohidrați care pot reprezenta o sursă rapidă de energie.

Combinația dintre carbohidrați și fibre contribuie totodată la senzația de sațietate, motiv pentru care fructul poate fi consumat ca gustare înainte sau după activitatea fizică.

Bananele verzi și controlul greutății

În pofida reputației de aliment care „îngrașă”, o banană are, potrivit articolului german, aproximativ 92 de kilocalorii. Fibrele pot contribui la sațietate, ceea ce poate face fructul util într-o dietă concepută pentru controlul greutății.

BILD citează și un studiu efectuat pe persoane supraponderale cu diabet, potrivit căruia consumul de amidon din banane a fost asociat cu rezultate mai bune în privința scăderii în greutate. Bananele verzi sunt evidențiate în acest context datorită cantității mai mari de amidon rezistent.

Publicația menționează separat un studiu sud-coreean privind existența în banane, mere și portocale a unui compus cercetat pentru posibila reducere a stresului oxidativ la nivel cerebral. Aceste rezultate nu demonstrează însă, prin ele însele, că consumul de banane previne boala Alzheimer.

Potasiul, important pentru sistemul cardiovascular

Unul dintre nutrienții pentru care bananele sunt cunoscute este potasiul, mineral important pentru funcționarea normală a organismului și pentru sistemul cardiovascular.

Aportul alimentar de potasiu este asociat inclusiv cu reglarea tensiunii arteriale, motiv pentru care alimentele care conțin acest mineral pot avea un loc important într-o dietă echilibrată.

Beneficiile unui singur aliment nu trebuie însă privite izolat. Consumul zilnic al unei banane nu poate înlocui o alimentație variată și nici tratamentul recomandat în cazul unor afecțiuni digestive, cardiovasculare sau metabolice.