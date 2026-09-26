Afacerea italiană care nu are plan de afaceri, dar are o mamă foarte exigentă

Giovanni Ferrara din satul Pescocostanzo, regiunea Abruzzo, a renunțat la locul său de muncă sigur după 20 de ani. A făcut asta ca să deschidă un atelier de conserve tradiționale.

Afacerea numită „Nonna Edda” a pornit de la rețeta de vinete în ulei pe care mama sa le pregătea în casă pentru familie și prieteni.

Producția s-a extins rapid de la câteva borcane la patru tone de vinete.

La mai bine de zece ani de la lansare, mama fondatorului supraveghează în continuare atent fiecare etapă a pregătirii preparatelor.

Pentru mai multe detalii despre secretul vinetelor în ulei și călătoria lui Giovanni Ferrara: Mediafax Italia.