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Afacerea italiană care nu are plan de afaceri, dar are o mamă foarte exigentă

După două decenii de muncă ca angajat, un bărbat din regiunea Abruzzo și-a dat demisia pentru a transforma rețeta de vinete în ulei a mamei sale într-o afacere meșteșugărească de succes.
Afacerea italiană care nu are plan de afaceri, dar are o mamă foarte exigentă
Andreea Tobias
26 sept. 2026, 10:47, Life-Inedit
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Giovanni Ferrara din satul Pescocostanzo, regiunea Abruzzo, a renunțat la locul său de muncă sigur după 20 de ani. A făcut asta ca să deschidă un atelier de conserve tradiționale.

Afacerea numită „Nonna Edda” a pornit de la rețeta de vinete în ulei pe care mama sa le pregătea în casă pentru familie și prieteni.

Producția s-a extins rapid de la câteva borcane la patru tone de vinete.

La mai bine de zece ani de la lansare, mama fondatorului supraveghează în continuare atent fiecare etapă a pregătirii preparatelor.

Pentru mai multe detalii despre secretul vinetelor în ulei și călătoria lui Giovanni Ferrara: Mediafax Italia.

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