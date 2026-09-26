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Copilul-minune care i-a umilit pe adulți. Aur pentru Japonia la doar 11 ani

Un băiat japonez de 11 ani a câștigat sâmbătă medalia de aur la eSports, la Jocurile Asiatice. Yuki Kurihara a învins adversari de până la trei ori mai în vârstă decât el.
Copilul-minune care i-a umilit pe adulți. Aur pentru Japonia la doar 11 ani
Andreea Tobias
26 sept. 2026, 08:39, Life-Inedit
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Yuki Kurihara a câștigat finala la Puyo Puyo Champions cu scorul de 10-2, potrivit AFP.

Elevul de școală primară, care poartă ochelari, este considerat cel mai tânăr concurent de la Jocurile de la Aichi-Nagoya. Este și cel mai tânăr sportiv japonez din istoria Jocurilor Asiatice.

Puyo Puyo Champions este un joc de tip puzzle. Jucătorii aliniază bule colorate pe ecran, apoi le sparg ca să le elimine.

Kurihara și-a păstrat calmul pe tot parcursul turneului. A ajuns fără emoții în finală, după o serie de evoluții spectaculoase. În semifinale l-a învins cu 10-1 pe thailandezul Tanarak Wongkitkun, de 28 de ani. Victoria i-a garantat cel puțin argintul.

În finală, a fost condus cu 1-0 la început. L-a învins apoi pe sud-coreeanul Kang Dongshin, de 24 de ani. După meci, abia a schițat un zâmbet.

Băiatul a început să joace Puyo Puyo în clasa întâi. La scurt timp, participa deja la turnee și le câștiga. În aprilie și-a obținut licența de jucător profesionist. De atunci îi învinge regulat pe adulți.

Înaintea Jocurilor, Kurihara spunea că îi e greu să împace școala cu antrenamentele. A adăugat însă că se distrează foarte mult. Își dorea să profite de vacanță pentru a se antrena intens și a-și dezvolta noi puncte forte.

Nu există date publice despre cei mai tineri medaliați din istoria Jocurilor Asiatice, organizate prima dată în 1951. Indoneziana Bunga Nyimas a luat bronzul la skateboarding la 12 ani, la Jakarta, în 2018. Acum trei ani, la Hangzhou, Cui Chenxi a câștigat aurul la skateboarding stradal, la doar 13 ani.

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