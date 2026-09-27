De ce îmbătrânesc unii mai repede decât alții. Rolul surprinzător al somnului

Concluzia despre somn aparține unor cercetători de la Universitatea din California, Los Angeles (UCLA). Studiul a fost publicat în revista The Lancet Healthy Longevity.

Tratamentul analizat este terapia cognitiv-comportamentală pentru insomnie. Pacientul lucrează cu un specialist asupra gândurilor, comportamentelor și obiceiurilor care îl împiedică să doarmă.

Analiza a inclus aproape 100 de vârstnici cu insomnie, selectați dintr-un studiu mai amplu cu 291 de participanți. O parte a primit terapie, iar ceilalți doar informații generale despre somnul sănătos.

Cercetătorii au analizat probe de sânge prelevate înainte de tratament și până la doi ani după aceea. La cei din grupul educațional, ritmul îmbătrânirii a crescut semnificativ.

În schimb, terapia a fost asociată cu o îmbătrânire biologică mai lentă, după un indicator numit DunedinPACE. Acesta estimează viteza îmbătrânirii pe baza modificărilor din ADN.

Scorurile DunedinPACE nu arată când va muri cineva. Ele sunt însă asociate cu o sănătate mai precară și o mortalitate mai ridicată.

Potrivit autorilor, este primul studiu care verifică dacă tratarea insomniei influențează ritmul îmbătrânirii biologice.

Autoarea principală, Judith Carroll, spune că insomnia vârstnicilor este tratată adesea doar ca o problemă de calitate a vieții. Rezultatele sugerează însă că ar putea fi un factor de risc care poate fi modificat.

Terapia necesită de obicei între patru și opt ședințe până la apariția primelor beneficii. Comparativ cu medicamentele pentru somn, duce la mai puține recidive, iar efectele durează adesea mult după tratament.

Studiul a inclus doar persoane în vârstă, iar mecanismele care explică efectul trebuie studiate mai amănunțit.

În SUA, între 10% și 25% dintre adulții de peste 65 de ani suferă de insomnie clinică.