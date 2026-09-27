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Ar trebui să ne temem de investigațiile medicale? Ce spun cercetătorii despre expunerea la radiații

O analiză a peste 100 de studii indică o posibilă legătură între expunerea la radiații ionizante și mecanisme asociate bolii Alzheimer. Cercetătorii spun însă că cele mai multe date provin din expuneri mult mai mari decât cele întâlnite în mod obișnuit.
Ar trebui să ne temem de investigațiile medicale? Ce spun cercetătorii despre expunerea la radiații
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
27 sept. 2026, 14:34, Ştiinţă-Sănătate
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Peste 100 de studii analizate

Într-o nouă analiză publicată în Frontiers in Immunology, cercetătorii de la Feinstein Institutes for Medical Research din SUA au analizat peste 100 de lucrări pentru a înțelege mai bine modul în care expunerea la radiații ionizante ar putea fi asociată cu boala Alzheimer, potrivit Science Alert.

Este vorba despre radiațiile la care oamenii pot fi expuși în anumite medii de lucru, în timpul călătoriilor în spațiu sau, în cazul majorității oamenilor, în timpul unor investigații medicale.

Ionizarea are loc atunci când radiațiile au suficientă energie pentru a desprinde electroni din atomi, lăsând în urmă ioni încărcați electric, care pot provoca leziuni organismului.

Riscul de demență ar putea crește odată cu expunerea

O meta-analiză a 18 studii a identificat o creștere cu 11% a riscului de demență pentru fiecare 100 de milisievert de expunere cumulativă la radiații. Unii dintre participanții la aceste studii lucrau în centrale nucleare și în unități de procesare a uraniului.

Studiile pe animale au indicat tipare similare. Șoarecii cu simptome asemănătoare bolii Alzheimer au prezentat o accelerare a disfuncțiilor cerebrale după expunerea la radiații. La maimuțe, radiațiile au fost asociate cu afectarea unor proteine structurale importante din creier.

Legătura dintre radiații, eCIRP și proteina tau

Cercetătorii au analizat și lucrări anterioare pentru a identifica un posibil mecanism prin care radiațiile ar putea produce aceste efecte.

Un studiu realizat de unii dintre aceiași cercetători a arătat că deteriorarea ADN-ului provocată de radiațiile ionizante și răspunsul celulelor imunitare din creier duc la eliberarea unei proteine numite eCIRP.

Aceasta pare să determine ulterior o modificare chimică a proteinelor tau, numită fosforilare, de tipul celei care precede formarea aglomerărilor toxice observate în creierul persoanelor cu Alzheimer.

Cercetătorii spun că sunt necesare studii suplimentare pentru a confirma această legătură în creierul uman, însă relația dintre eCIRP și tau ar putea reprezenta o nouă direcție de cercetare.

Potrivit analizei, eCIRP ar putea contribui și la inflamație, la deteriorarea surselor de energie ale celulelor și la limitarea formării de neuroni noi.

Cele mai multe date provin din expuneri mari la radiații

Cercetătorii subliniază că majoritatea studiilor analizate implică doze de radiații mult mai mari decât cele la care oamenii sunt expuși în mod obișnuit în viața de zi cu zi.

Prin urmare, rezultatele nu indică faptul că efectuarea unor simple radiografii duce la apariția bolii Alzheimer.

Următorii pași ai cercetării ar putea include analizarea mai atentă a relației dintre eCIRP și tau, precum și colectarea unor date la niveluri de radiații mai scăzute și mai apropiate de cele întâlnite în expunerile obișnuite.

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