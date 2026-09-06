Prima pagină » Știrile zilei » Ajută o cană de lapte cald să adormi mai repede? Studiile explică dacă e mit sau realitate

Ajută o cană de lapte cald să adormi mai repede? Studiile explică dacă e mit sau realitate

Laptele cald este una dintre cele mai faimoase băuturi tradiționale despre care se crede că ajută la inducerea somnului. Totuși, se pune întrebarea dacă acest efect este real sau doar o credință populară.
Ajută o cană de lapte cald să adormi mai repede? Studiile explică dacă e mit sau realitate
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
07 sept. 2026, 01:51, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cercetările științifice indică faptul că laptele conține ingrediente precum triptofanul. Acestea participă la reglarea somnului.

Cu toate acestea, cantitatea acestor substanțe dintr-un singur pahar este adesea prea mică pentru a avea un efect semnificativ. De aceea, influența benefică este cel mai adesea atribuită ritualului liniștitor al consumului unei băuturi calde.

Potrivit Blic, laptele cald are potențialul de a îmbunătăți somnul datorită triptofanului. Acesta este un aminoacid esențial pentru producerea de melatonină.

Ce beneficii potențiale are laptele înainte de culcare

Împreună, melatonina și triptofanul contribuie la potențialele beneficii pentru somn ale laptelui, care includ:

  • Promovarea relaxării: Triptofanul este un aminoacid implicat în producerea de serotonină, o substanță chimică din creier care îmbunătățește starea de spirit și promovează relaxarea;
  • Susținerea unui ciclu somn-veghe sănătos: Triptofanul este necesar și pentru producerea de melatonină, un hormon eliberat de organism atunci când este expus la întuneric. Melatonina semnalează organismului să se relaxeze și ajută la menținerea unui ritm circadian regulat;
  • Încurajarea unei rutine liniștitoare înainte de culcare: Experții recomandă o rutină regulată înainte de culcare pentru a ajuta organismul să se relaxeze. Ritualul de seară semnalează organismului să se pregătească pentru somn. Consumul de lapte cald poate fi o parte reconfortantă a acestei rutine.

Ce arată studiile

Un studiu din 2014 a constatat că o cană de lapte seara poate îmbunătăți calitatea somnului la sugari și copii mici. De asemenea, poate ajuta persoanele în vârstă să adoarmă mai ușor și să adormă mai mult timp, potrivit sursei citate.

O analiză din 2020 a constatat că o dietă echilibrată care include lapte și produse lactate este eficientă pentru îmbunătățirea calității somnului. O altă analiză din 2023 a constatat o relație pozitivă între consumul de lactate și calitatea somnului.

Deși laptele conține în mod natural compuși care promovează somnul, nu este clar dacă un pahar conține suficientă melatonină și triptofan pentru a face o diferență semnificativă.

O analiză din 2022 a constatat că administrarea a cel puțin un gram de L-triptofan poate ajuta la îmbunătățirea calității somnului. Cu toate acestea, o cană de lapte cald conține doar 0,1 grame din acest aminoacid. Prin urmare, ar trebui consumată o cantitate semnificativă de lapte pentru a obține efecte concrete.

În plus, cantitatea de melatonină din lapte este, de asemenea, minimă, mai arată sursa citată.

Recomandarea video

„România în lumină”: De la sloganul lansat de Nicușor Dan înainte de turul doi al prezidențialelor din 2025, la proiectul Administrației prezidențiale care o are în prim-plan pe Mirabela Grădinaru
G4Media
Adrian Porumboiu l-a distrus pe Istvan Kovacs: „E inexplicabil, uluitor. Cum să dai așa ceva?”
GSP.ro
Victoria Stoiciu intervine în scandalul Călin Georgescu: Biserica Ortodoxă ar putea juca un rol crucial în denunțarea șarlatanilor politici
Gandul
Armina și Marcel și-au dat arama pe față la Insula Iubirii 2026. Producătorii i-au trimis acasă INSTANT
Cancan
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Prosport
Cum economisește Fernando 700 de euro pe lună, în Spania: „Vorbesc singur de nevoie”
Libertatea
Lucrezi în weekend? Ce drepturi ai în 2026. Angajatorul trebuie să îți acorde aceste beneficii
CSID
Dacia renunță la un model care trebuia lansat în 2027. Constructorul își schimbă prioritățile
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia