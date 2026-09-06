Ajută o cană de lapte cald să adormi mai repede? Studiile explică dacă e mit sau realitate

Cercetările științifice indică faptul că laptele conține ingrediente precum triptofanul. Acestea participă la reglarea somnului.

Cu toate acestea, cantitatea acestor substanțe dintr-un singur pahar este adesea prea mică pentru a avea un efect semnificativ. De aceea, influența benefică este cel mai adesea atribuită ritualului liniștitor al consumului unei băuturi calde.

Potrivit Blic, laptele cald are potențialul de a îmbunătăți somnul datorită triptofanului. Acesta este un aminoacid esențial pentru producerea de melatonină.

Ce beneficii potențiale are laptele înainte de culcare

Împreună, melatonina și triptofanul contribuie la potențialele beneficii pentru somn ale laptelui, care includ:

Promovarea relaxării: Triptofanul este un aminoacid implicat în producerea de serotonină, o substanță chimică din creier care îmbunătățește starea de spirit și promovează relaxarea;

Susținerea unui ciclu somn-veghe sănătos: Triptofanul este necesar și pentru producerea de melatonină, un hormon eliberat de organism atunci când este expus la întuneric. Melatonina semnalează organismului să se relaxeze și ajută la menținerea unui ritm circadian regulat;

Încurajarea unei rutine liniștitoare înainte de culcare: Experții recomandă o rutină regulată înainte de culcare pentru a ajuta organismul să se relaxeze. Ritualul de seară semnalează organismului să se pregătească pentru somn. Consumul de lapte cald poate fi o parte reconfortantă a acestei rutine.

Ce arată studiile

Un studiu din 2014 a constatat că o cană de lapte seara poate îmbunătăți calitatea somnului la sugari și copii mici. De asemenea, poate ajuta persoanele în vârstă să adoarmă mai ușor și să adormă mai mult timp, potrivit sursei citate.

O analiză din 2020 a constatat că o dietă echilibrată care include lapte și produse lactate este eficientă pentru îmbunătățirea calității somnului. O altă analiză din 2023 a constatat o relație pozitivă între consumul de lactate și calitatea somnului.

Deși laptele conține în mod natural compuși care promovează somnul, nu este clar dacă un pahar conține suficientă melatonină și triptofan pentru a face o diferență semnificativă.

O analiză din 2022 a constatat că administrarea a cel puțin un gram de L-triptofan poate ajuta la îmbunătățirea calității somnului. Cu toate acestea, o cană de lapte cald conține doar 0,1 grame din acest aminoacid. Prin urmare, ar trebui consumată o cantitate semnificativă de lapte pentru a obține efecte concrete.

În plus, cantitatea de melatonină din lapte este, de asemenea, minimă, mai arată sursa citată.