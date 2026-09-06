Ajută o cană de lapte cald să adormi mai repede? Studiile explică dacă e mit sau realitate

Cercetările științifice indică faptul că laptele conține ingrediente precum triptofanul. Acestea participă la reglarea somnului.
Cu toate acestea, cantitatea acestor substanțe dintr-un singur pahar este adesea prea mică pentru a avea un efect semnificativ. De aceea, influența benefică este cel mai adesea atribuită ritualului liniștitor al consumului unei băuturi calde.
Potrivit Blic, laptele cald are potențialul de a îmbunătăți somnul datorită triptofanului. Acesta este un aminoacid esențial pentru producerea de melatonină.
Împreună, melatonina și triptofanul contribuie la potențialele beneficii pentru somn ale laptelui, care includ:
Un studiu din 2014 a constatat că o cană de lapte seara poate îmbunătăți calitatea somnului la sugari și copii mici. De asemenea, poate ajuta persoanele în vârstă să adoarmă mai ușor și să adormă mai mult timp, potrivit sursei citate.
O analiză din 2020 a constatat că o dietă echilibrată care include lapte și produse lactate este eficientă pentru îmbunătățirea calității somnului. O altă analiză din 2023 a constatat o relație pozitivă între consumul de lactate și calitatea somnului.
Deși laptele conține în mod natural compuși care promovează somnul, nu este clar dacă un pahar conține suficientă melatonină și triptofan pentru a face o diferență semnificativă.
O analiză din 2022 a constatat că administrarea a cel puțin un gram de L-triptofan poate ajuta la îmbunătățirea calității somnului. Cu toate acestea, o cană de lapte cald conține doar 0,1 grame din acest aminoacid. Prin urmare, ar trebui consumată o cantitate semnificativă de lapte pentru a obține efecte concrete.
În plus, cantitatea de melatonină din lapte este, de asemenea, minimă, mai arată sursa citată.