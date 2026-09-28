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Diferența dintre Leopard și tancurile sovietice: „E ca un Porsche sau un Lamborghini”

Un comandant ucrainean de pluton de tancuri, care a luptat atât cu tehnică de concepție sovietică, cât și cu tancuri occidentale Leopard, compară diferența dintre acestea cu trecerea la o mașină sport. Militarul spune că Leopardul este rapid, precis și poate lovi ținte de la distanțe mari.
Diferența dintre Leopard și tancurile sovietice: „E ca un Porsche sau un Lamborghini”
Tanc ucrainean Leopard 2A4/sursa foto: Brigada 33 Mecanizată/Forțele Armate ale Ucrainei
Maria Miron
28 sept. 2026, 18:04, Știri externe
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Militarul, cu indicativul „Simba”, face parte din Brigada 33 Mecanizată Separată a armatei ucrainene. El a povestit pentru unitatea sa experiența acumulată pe front, mărturia fiind relatată luni de ArmyInform.

„Știam că Brigada 33 nu este echipată cu modele sovietice de tancuri, ci cu Leopard. Comparativ cu «T-urile», este ca un Porsche sau un Lamborghini: accelerezi și pleci”, a spus militarul.

Tanchistul a evidențiat în special viteza și precizia tancului occidental.

„Viteza este mare, tirul este foarte precis, inclusiv la distanțe mari. Este pur și simplu un lunetist între tancuri”, a adăugat „Simba”.

Leopard 2 și tancurile sovietice: diferențe tehnice

Tancurile Leopard, dezvoltate în Germania, aparțin unei familii occidentale diferite de modelele de concepție sovietică din familia T folosite pe scară largă în războiul din Ucraina. Ucraina a primit de la aliații europeni mai multe variante Leopard, inclusiv Leopard 1 și Leopard 2, iar armata ucraineană utilizează și tancuri de origine sovietică, precum T-64 și T-72.

Leopard 2 este echipat cu un tun de 120 mm și, în funcție de variantă, poate atinge o viteză de aproximativ 68 km/h. T-64 și T-72 folosesc tunuri de 125 mm și au fost proiectate după o concepție diferită, cu echipaje de trei militari și încărcător automat. Leopard 2 are un echipaj de patru oameni, iar încărcarea tunului este realizată manual.

Unul dintre avantajele variantelor moderne Leopard 2 îl reprezintă sistemele de ochire și control al focului, concepute pentru identificarea și lovirea cu precizie a țintelor la distanțe mari.

Războiul modern cere tot mai multe competențe militarilor

Războiul modern le cere tanchiștilor competențe care depășesc operarea unui vehicul blindat. „Simba”, specialist în sisteme informatice înainte de cariera militară, spune că militarii din unitatea sa au ajuns să opereze inclusiv drone.

„Ești și tanchist, și operator de drone: nu conduci doar un Leopard, ci pilotezi și un Vampire”, a explicat militarul, referindu-se la drona ucraineană de mari dimensiuni, folosită și pentru atacuri pe timp de noapte.

Dronele FPV, controlate de operator în timp real prin imaginile transmise de camera de la bord, au schimbat și modul în care tancurile acționează pe front. Echipajele trebuie să ajungă rapid în poziție, să deschidă focul și să se retragă înainte de a fi localizate.

„Au fost situații în care trăgeam primele câteva proiectile și loviturile începeau să cadă la 500 de metri de noi”, a povestit militarul ucrainean.

Invazia rusă din februarie 2022 l-a găsit la academia militară, iar în prima zi a războiului a fost trimis în regiunea Kiev. Ulterior, „Simba” a devenit comandant de pluton și a luptat în direcția Harkov.

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