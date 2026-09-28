SUA și Iranul, între război și negocieri. Teheranul, pregătit pentru un război „apocaliptic”, dar deschis negocierilor

Ministrul iranian de Externe a declarat duminică, într-un interviu acordat NBC „Meet the Press”, că țara sa este gata inclusiv pentru ceea ce a descris drept un război „apocaliptic” cu Statele Unite, dar nu vrea să rateze nicio posibilitate de a ajunge la pace.

„Suntem pregătiți pentru diplomație. Suntem pregătiți pentru război în același timp”, a declarat Araghchi, citat de CNBC.

Șeful diplomației iraniene a avertizat că Teheranul va răspunde unui eventual nou atac și ar putea continua confruntarea chiar și în cazul unei escaladări puternice. El a insistat însă că impasul dintre cele două țări poate fi depășit prin negocieri.

Planul în șapte zile propus de Teheran

Iranul a prezentat o propunere în mai multe etape pentru oprirea confruntării cu Statele Unite și redeschiderea Strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol.

Potrivit planului lui Araghchi, Statele Unite ar trebui să îndeplinească o serie de condiții în primele patru-cinci zile. Iranul ar urma să redeschidă strâmtoarea în ziua a șasea, iar în ziua următoare ar începe negocierile pentru un acord final.

Teheranul cere încetarea focului, ridicarea blocadei navale asupra porturilor iraniene, deblocarea activelor înghețate și eliminarea restricțiilor care împiedică exporturile de petrol ale Iranului.

Termenul de șapte zile ar începe din momentul în care Statele Unite acceptă planul.

Washingtonul a respins condițiile Teheranului

Președintele american Donald Trump a respins propunerea iraniană privind redeschiderea Strâmtorii Hormuz și încetarea conflictului.

Araghchi susține însă că Teheranul nu primise încă, prin intermediarii implicați în discuții, un răspuns oficial din partea Washingtonului și că Iranul rămâne dispus să negocieze.

Ambasadorul SUA la ONU, Michael Waltz, a criticat oferta iraniană, susținând că Teheranul a formulat deliberat condiții despre care știa că nu vor fi acceptate de Washington.

În pofida respingerii propunerii, contactele diplomatice nu sunt încheiate. Trump a declarat că se așteaptă ca reprezentanții SUA să poarte noi discuții cu Iranul în această săptămână.

Petrolul Brent a depășit 107 dolari pe baril

Confruntarea dintre SUA și Iran, începută la sfârșitul lunii februarie, a afectat transporturile de petrol, punând sub presiune piața mondială de energie. Tensiunile din Strâmtoarea Hormuz au contribuit la menținerea prețurilor petrolului la niveluri ridicate.

Duminică seara, petrolul Brent, referința pentru piața europeană, a depășit 107 dolari pe baril, iar cotația petrolului american WTI, referința pentru piața din SUA, a urcat la 94,14 dolari pe baril.