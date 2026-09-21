Șeful Nvidia spune că sunt „0% șanse” ca Inteligența Artificială să cucerească lumea până în 2030

Directorul companiei producătoare de cipuri Nvidia, Jensen Huang, a declarat luni, 21 septembrie, că IA-ul nu va duce la dispariția rasei umane până în 2030, în contradicție cu declarațiile terifiante ale fostului cercetător Anthropic.