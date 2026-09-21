Șeful Nvidia spune că sunt „0% șanse” ca Inteligența Artificială să cucerească lumea până în 2030

Jensen Huang, cofondatorul și directorul general al companiei Nvidia, l-a contrazis pe fostul cercetător Anthropic, Jacob Coxon, și spune că Inteligența Artificială nu ar putea ucide omenirea în următorul deceniu.
„Anul 2030 nu va însemna sfârșitul lumii. Există o șansă de 0% ca acela să fie sfârșitul lumii. A speria oamenii este un gest inutil. Este lipsit de responsabilitate”, a transmis Jensen Huang, într-un interviu acordat CBS News.
Jacob Coxon și-a dat demisia din compania dezvoltatoare de IA Anthropic și, anterior, a mai lucrat la OpenAI. El a devenit viral pe rețelele de socializare după ce a mărturisit informațiile ascunse din industria în care a lucrat.
Conform jurnaliștilor de la The Guardian, Dario Amodei, directorul general al Anthropic, Sam Altman, șeful companiei OpenAI, și Elon Musk au cerut ca dezvoltarea acestor tehnologii să fie încetinită. În același timp, Donald Trump a respins îngrijorările legate de dezvoltarea AI ca fiind o „farsă” și o „conspirație”, și a mai spus că o încetinire ar putea oferi Chinei un avantaj.
Directorul Nvidia insistă că predicțiile privind o catastrofă la scară largă cauzată de IA „nu sunt bazate pe știință”.
„Succesul companiei noastre este conectat direct la implementarea sigură a produselor și serviciilor. Dacă nu continuăm să facem acest lucru, valoarea noastră s-ar diminua. Aveți tot felul de răspunderi asociate cu securitatea cibernetică. Aplicați-le mai întâi pe acelea. Nu lăsați ca acest narativ apocaliptic să permită cuiva să se sustragă de la legile care există deja”, a mai declarat Huang.
Compania Nvidia produce cipuri, mai nou bazate pe inteligență artificială, iar tehnologiile sale sunt evaluate la 5.000 de miliarde de dolari.