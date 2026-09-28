Start-Up Nation: Încep contractele pentru 3.140 de beneficiari. Aproape 400 de milioane de lei ajung la antreprenori

Beneficiarii Start-Up Nation au la dispoziție 40 de zile pentru semnarea contractelor și trebuie să fi absolvit, în prealabil, cursurile de antreprenoriat.

După semnarea contractelor, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului va transfera către băncile partenere 50% din valoarea finanțărilor. Băncile au la dispoziție șapte zile pentru a vira banii în conturile beneficiarilor.

Potrivit ministrului interimar al Economiei, Irineu Darău, cele aproximativ 400 de milioane de lei reprezintă finanțarea care va ajunge la antreprenori pentru realizarea investițiilor.

Împreună cu contribuția proprie a beneficiarilor, investițiile generate în economie sunt estimate la aproximativ 800 de milioane de lei.

„Asta înseamnă echipamente noi, afaceri care se dezvoltă și locuri de muncă”, a transmis Irineu Darău.

În luna martie, ministrul anunța lansarea unei noi ediții a programulu. „Vom lansa a patra ediție a programului Start-Up Nation, cu finanțarea adecvată”, a spunea Irineu Darău.