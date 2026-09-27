Viorica Dăncilă, avertisment după scandalul privind SUA: „Noi ne facem un dușman foarte puternic”. Ce spune despre acuzațiile de înaltă trădare

Ea susține că politica externă necesită „echilibru” și „înțelepciune”, mai ales în relația cu partenerii strategici.

Dăncilă: „Noi ne facem un dușman foarte puternic”

Viorica Dăncilă a declarat, duminică, la Antena 3 CNN, că actualele dispute politice privind relația cu Statele Unite riscă să producă efecte asupra poziției externe a României.

Fostul premier a făcut o paralelă cu situația din 2018, când a fost vizată de o plângere penală pentru înaltă trădare, în contextul demersurilor privind relația României cu Israelul.

„Vedeți, eu am cunoscut această abordare, pentru că tot a spus că am avut un dosar de înaltă trădare, un dosar de înaltă trădare făcut de către domnul Ludovic Orban, în 2018, un dosar de înaltă trădare care a avut ca și motiv parteneriatul strategic cu Israelul. Știu ce s-a întâmplat atunci și știu câtă grijă trebuie să fie, cât echilibru și câtă înțelepciune trebuie să ai pentru a nu-ți face un dușman din partenerii strategici”, a declarat Viorica Dăncilă.

Referindu-se la proiectul energetic aflat în centrul actualei controverse, fostul premier a amintit că discuțiile despre Coridorul Vertical nu sunt recente.

„Despre Coridorul Vertical, așa cum am spus, se discută încă din 2016. Avem nevoie de surse de energie? Avem nevoie. Atunci eu nu văd care este motivul”, a afirmat Dăncilă.

„Se fac greșeli majore care ne vor costa pe toți”

Declarațiile sale vin după apariția unor informații atribuite unor surse privind afirmațiile ambasadoarei SUA în Grecia și după plângerea penală pentru trădare formulată împotriva lui Sorin Grindeanu, George Simion și Bogdan Ivan. Deputatul USR Alexandru Dimitriu a anunțat duminică depunerea acesteia.

Dăncilă a atras atenția că informațiile privind declarațiile atribuite ambasadoarei americane sunt prezentate public pe baza unor surse și că există versiuni contradictorii.

„Faptul că ar fi spus doamna ambasador, dar acest lucru a apărut pe surse. Unii spun că da, alții spun că nu. În rest, prin tot ceea ce se întâmplă acolo, noi ne facem un dușman foarte puternic. Un dușman pe care ar trebui să-l avem cel mai bun prieten în aceste momente în care vedem ce provocări avem la graniță, care este situația externă, ce se întâmplă la nivel mondial”, a spus fostul premier.

Viorica Dăncilă a pus actualele dispute pe seama confruntărilor politice interne și a avertizat asupra consecințelor acestora.

„Iar noi, în acest caz, din ambiții politice, pentru că altfel nu le putem interpreta, se fac greșeli majore care ne vor costa pe toți. Cum să spui că este un dosar de înaltă trădare? Unde e trădarea?”, a declarat Dăncilă.

„De ce dorim neapărat să ne facem din Statele Unite ale Americii un dușman?”

Fostul șef al Guvernului a revenit ulterior asupra relației cu Washingtonul, invocând și declarațiile fostului comisar european Thierry Breton privind evenimentele politice din România.

„Mi-aduc aminte declarațiile domnului comisar, care spunea că ce s-a întâmplat în România, domnul Breton, care spunea că ce s-a întâmplat în România se poate întâmpla și în altă parte. N-am văzut pe nimeni care să vină și să reclame acest lucru. De ce dorim neapărat să ne facem din Statele Unite ale Americii un dușman?”, a declarat Viorica Dăncilă.