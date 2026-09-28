Cantitatea de energie tranzacționată pe PZU a atins un nou record. Cristina Șetran, șefa OPCOM: Lichiditatea pieței contribuie la formarea transparentă a prețului

Cantitatea tranzacționată pe PZU pentru ziua de livrare 28 septembrie 2026, a fost de 62.552 MWh, acesta fiind cel mai ridicat nivel înregistrat în acest an după maximele consemnate în perioada de iarnă, în luna februarie.

În ceea ce privește prețul mediu înregistrat pe PZU pentru ziua de livrare 28 septembrie 2026, acesta a fost de 154,34 EUR/MWh, care a fost sub media europeană a zilei, de aproximativ 171 EUR/MWh, au transmis oficialii OPCOM. Pe piața spot operată de OPCOM sunt înregistrați peste 200 de participanți.

„Recordul de tranzacționare înregistrat pentru ziua de livrare 28 septembrie 2026 este un reper important pentru activitatea PZU. Volumul de 62.552 MWh arată nivelul ridicat de participare și de activitate pe piața spot. Pentru OPCOM, lichiditatea pieței este un element esențial. Ea oferă participanților posibilitatea de a-și ajusta eficient pozițiile comerciale. În același timp, contribuie la formarea transparentă a prețului energiei electrice. Rezultatul înregistrat astăzi confirmă capacitatea PZU de a răspunde unor volume ridicate de energie. Confirmă, de asemenea, rolul piețelor organizate în funcționarea eficientă a pieței de energie electrică din România”, a declarat Cristina Șetran, directorul general al OPCOM.

Potrivit oficialilor OPCOM, mecanismele transparente administrate de OPCOM susțin atât funcționarea eficientă a producției de energie electrică în bandă, cât și integrarea producției din surse regenerabile, iar prin aceste mecanisme, piața poate răspunde mai eficient variațiilor dintre cerere și ofertă.

Starea sistemului

România a beneficiat de importuri rapide de energie electrică prin interconectările pieței unice după ce producția națională a scăzut din cauza secetei în bazinul Dunării, care a dus la reducerea volumelor generate de hidrocentrale, dar și oprirea reactoarelor nucleare de la Cernavodă, așa cum a arătat recent conducerea operatorului național de sistem și transport al energiei electrice, Transelectrica, la solicitarea Mediafax.

Luni, la ora 17:00, consumul național de energie era de 5.480 MW, iar producția, de 6.317 MW, astfel că România exporta 836 MW.

Centrala de la Cernavodă asigură, în condiții normale de funcționare, aproximativ 20% din producția națională de energie, și este operată de Nuclearelectrica, o companie listată la Bursa de Valori București (BVB) și controlată de stat, prin Ministerul Energiei, cu 82,49% din acțiuni.

Cea mai mare parte, aproape jumătate, era generată de vânt:

Eolian – 2802 MW – 44.37%

Hidrocarburi – 1201 MW – 19.02%

Foto – 1172 MW – 18.56%

Cărbune – 733 MW – 11.61%

Hidro – 314 MW – 4.97%

Biomasa – 59 MW – 0.93%

Instalații de stocare – 34 MW – 0.54%

Nuclear – 0 MW – 0.00%

Total 6.317 MW

(Producția in 28-09-2026 ora 17:01:46)

Portofoliul de tranzacționare oferit de OPCOM cuprinde produse de energie electrică și gaze naturale, precum și certificate verzi. Mai mult de 800 de companii utilizează produsele disponibile pentru tranzacționare pe piețele de energie electrică și gaze naturale pe termen scurt și pe piețele de certificate verzi, precum și pe piețele pe termen lung pentru contractele bilaterale pentru energie electrică, gaze naturale și certificate verzi.

Pe lângă acest rol, OPCOM este responsabil de decontarea tranzacțiilor încheiate pe piețele de energie electrică pe termen scurt și, de asemenea, OPCOM acționează ca mecanism de raportare înregistrat conform REMIT gestionând aproape 400 de acorduri de raportare de date de pe piețele de energie electrică și gaze naturale.

OPCOM este, de asemenea, Operator al Pieței de Energie Electrică Desemnat (OPEED), nominalizat în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/1222 pentru efectuarea cuplării unice a piețelor pentru ziua următoare și a piețelor intrazilnice. În 2024, OPCOM a fost desemnat în calitate de contraparte CfD în cadrul schemei de sprijin Contracte pentru diferență pentru tehnologiile cu emisii reduse de carbon.

OPCOM funcționează sub umbrela Transelectrica, în calitate de acționar majoritar, cu 97,84% din capitalul social, restul acțiunilor, 2,16%, fiind deținut de statul român, prin Secretariatul General al Guvernului.