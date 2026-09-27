Nici Portugalia, nici Insulele Canare. Italienii aleg România pentru pensie, dar francezii au găsit „paradisul pensionarilor” la ei în țară

Presa franceză scrie însă despre Bari ca despre un „El Dorado discret”, unde oamenii pot trăi cu pensii relativ mici.
Aici, vârstnicii s-ar descurca discret cu pensii de 1.200 de euro pe lună.
Mulți italieni nu sunt dispuși să învețe o limbă nouă. Totodată, nu vor să își vadă nepoții numai de sărbători. Bari ar fi astfel un compromis pentru cei care aleg o viață discretă la pensie și rămân, în același timp, în Italia.
Orașul are mare, o viață destul de animată, dar și probleme. Printre primele menționate este serviciul sanitar. Verile pot fi foarte calde.
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