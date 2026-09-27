Surpriză de proporții în topul celor mai fericite țări din lume. O țară aflată în război se află printre ele

Finlanda ocupă din nou primul loc în Raportul Mondial al Fericirii, însă poziția a opta ocupată de Israel este cea care atrage atenția, potrivit Express.

Israelul a obținut un scor de 7,187 din 10 la evaluarea vieții, devansând Luxemburgul și Elveția și devenind singura țară din Orientul Mijlociu prezentă în top 20.

Poziția sa este cu atât mai surprinzătoare cu cât Israelul se află în prezent în război în Orientul Mijlociu. Clasamentul nu măsoară însă modul în care oamenii se simt într-un anumit moment.

Raportul Mondial al Fericirii folosește media pe trei ani a evaluărilor făcute de oameni cu privire la propria calitate a vieții, iar clasamentul din 2026 se bazează pe răspunsuri colectate între 2023 și 2025.

Prin urmare, măsurătoarea fericirii se bazează pe modul în care oamenii își evaluează viața în ansamblu, nu doar pe faptul că se declară fericiți într-o anumită zi.

Finlanda, pentru al nouălea an consecutiv pe primul loc

Finlanda ocupă primul loc în clasament, cu un scor de 7,764, prelungindu-și seria la nouă ani consecutivi pe prima poziție.

Islanda urmează pe locul al doilea, cu 7,540, în timp ce Danemarca ocupă locul al treilea, cu 7,539.

Costa Rica s-a clasat pe locul al patrulea, cu un scor de 7,439, cea mai bună poziție obținută vreodată de această țară și, totodată, cel mai bun rezultat înregistrat de o țară latino-americană în clasament.

Suedia ocupă locul al cincilea, urmată de Norvegia pe locul al șaselea și de Țările de Jos pe locul al șaptelea.

Israelul se află pe locul al optulea, urmat de Luxemburg pe locul al nouălea și Elveția pe locul al zecelea.

Noua Zeelandă completează topul 11, pe locul al 11-lea, cu un scor de 6,995.

Topul celor mai fericite 11 țări

Finlanda – 7,764 Islanda – 7,540 Danemarca – 7,539 Costa Rica – 7,439 Suedia – 7,255 Norvegia – 7,242 Țările de Jos – 7,223 Israel – 7,187 Luxemburg – 7,063 Elveția – 7,018 Noua Zeelandă – 6,995

Raportul Mondial al Fericirii își bazează clasamentul pe o întrebare din cadrul Gallup World Poll, prin care oamenii sunt rugați să își evalueze calitatea vieții pe o scară de la zero la 10.

Cercetătorii analizează, de asemenea, factori precum PIB-ul pe cap de locuitor, speranța de viață sănătoasă, sprijinul social, libertatea de a face alegeri în privința propriei vieți, generozitatea și percepția asupra corupției, pentru a explica diferențele dintre țări.