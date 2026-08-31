De unde provin cei mai politicoși turiști. Două țări din Europa se află în topul clasamentului

Bunele maniere pot fi de mare ajutor atunci când călătorești. Conform unui nou sondaj prezentat de Euronews, unii turiști le consideră o artă rafinată.

Sondajul a urmărit drept criterii: Care naționalitate este cea mai politicoasă? Care naționalitate dă cel mai bun bacșiș? Care naționalitate cheltuiește cei mai mulți bani în timp ce călătorește? Care naționalitate este cea mai activă și aventuroasă? Care naționalitate este cea mai mare gurmandă?

Japonezii, cei mai politicoși turiști

Potrivit clasamentului, călătorii japonezi au fost numiți cei mai politicoși turiști din lume. Ei sunt urmați de Norvegia și Elveția.

Alte naționalități au ocupat locurile de top pentru toate criteriile, de la bacșișurile generoase la obiceiurile de vacanță aventuroase și dragostea pentru mâncarea locală.

Pe ultimul loc se află turiștii italieni, doar 1,3% dintre respondenții sondajului considerându-i cea mai politicoasă naționalitate din lume.

Americanii oferă cel mai mult bacșiș

SUA este cunoscută pentru cultura sa controversată a bacșișului. Astfel, americanii au fost identificați drept cei mai buni turiști care oferă bacșiș. Aceștia au avut 29,5% din totalul mențiunilor din partea operatorilor turistici, ceea ce a fost mult înaintea tuturor celorlalte naționalități.

Turiștii din Germania , Canada și Elveția au fost, de asemenea, considerați a fi persoane care oferă bacșișuri decente. Ei au obținut ponderi de 13,1%, 10% și, respectiv, 8,6% în clasament, conform sursei citate.

În ceea ce privește turiștii cei mai cheltuitori, americanii s-au aflat și ei în fruntea listei. Aceștia au obținut 24% în clasament și au fost, din nou, urmați de călătorii din Germania și Canada, care au obținut câte 12,8% fiecare.

În ceea ce privește cei mai aventuroși turiști, primele trei locuri în clasament sunt ocupate de călători din țări europene. Germanii au fost cei mai în căutare de aventură, cu 21,1% în clasament, urmați de francezi cu 17,8% și olandezi, care au obținut 11%.

La cealaltă extremă, britanicii și indienii au obținut doar 4,5%, în timp ce spaniolii au obținut doar 4,3%. Procentele sugerează că aceste națiuni sunt puțin mai predispuse să dorească să se relaxeze în vacanță.

Ce turiști călătoresc pentru a testa mâncarea locală

Turiștii care călătoresc pentru a mânca vin în mare parte din India, Japonia și China ocupând locurile întâi, doi și, respectiv, patru.

Franța s-a clasat pe locul trei, cu 12,4%, iar Olanda pe locul cinci, cu 7,7%, cu doar 0,1% peste Italia, care ocupă locul șase, potrivit aceleiași surse.