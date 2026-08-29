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Orașul european denumit „cel mai inteligent” din lume, ce deține acest titlu de șapte ani la rând

În fiecare an, Indexul Orașelor Inteligente al Institutului Internațional pentru Dezvoltare și Management (IMD) publică un clasament al celor mai inteligente orașe din lume. Acest titlu este păstrat de șapte ani la rând de un singur oraș din Europa.
Orașul european denumit „cel mai inteligent” din lume, ce deține acest titlu de șapte ani la rând
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
29 aug. 2026, 08:25, Life-Inedit
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Institutului Internațional pentru Dezvoltare și Management a evaluat 148 de orașe din întreaga lume.

Au fost luate în considerare infrastructura economică și tehnologică, calitatea vieții, mediul și incluziunea.

Cum este realizat clasamentul

Clasamentele se bazează aproape în întregime pe răspunsurile la sondaje. Ele oferă o perspectivă asupra modului în care locuitorii percep orașele în care locuiesc.

Ceea ce face ca un oraș să fie cu adevărat inteligent nu este doar tehnologia de ultimă generație. Un oraș inteligent îmbunătățește și viața de zi cu zi a locuitorilor săi, folosind inovația pentru a aborda probleme familiare. Acestea variază de la trafic și locuințe până la transportul public și sustenabilitate.

Un oraș care funcționează bine pentru locuitorii săi devine adesea mai ușor, mai plăcut și mai interesant de explorat.

Orașul care deține acest titlu de șapte ani la rând

Anul acesta, orașul Zurich din Elveția și-a menținut titlul pentru al șaptelea an consecutiv. În raport, Zurich a fost singurul oraș care a primit ratingul general AAA pentru orașe inteligente.

În ciuda notelor mari acordate orașului Zurich de către locuitori, sondajul a relevat și câteva domenii în care orașul s-ar putea îmbunătăți.

Locuințele accesibile au fost identificate drept principala prioritate a orașului de către 82% dintre respondenți, în timp ce 60% au menționat congestionarea traficului rutier, iar 47% au menționat șomajul.

Aceste probleme reflectă o tendință globală mai largă, locuințele accesibile devenind cea mai urgentă prioritate în rândul locuitorilor din cele 148 de orașe chestionate, urmate de congestionarea traficului rutier și securitate.

Ce alte orașe au ajuns în top

Oslo s-a clasat pe locul al doilea în listă. Acesta e urmat de Geneva, LondraCopenhaga și Dubai. Un alt oraș elvețian, Lausanne, s-a clasat pe locul șapte.

Clasamentul din 2026 a adus, de asemenea, câteva surprize. Washington, DC, a urcat 23 de locuri, ajungând pe locul 39. Orașul Al-Ula din Arabia Saudită a urcat 27 de locuri, ajungând pe locul 85. Boston este orașul american cel mai bine clasat, ocupând locul 35. 

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