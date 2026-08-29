Nu aruncați apa în care au fiert cartofii: acest lichid are o utilizare neașteptată în gospodărie

Potrivit Blic, o mamă din Australia recomandă acest „lichid prețios” ca armă naturală împotriva petelor.

Metoda este complet naturală, așa că nu implică inhalarea unor substanțe chimice puternice în timpul curățeniei. Secretul stă în amidonul și mineralele eliberate din cartofi în timpul fierberii, care dau apei acel aspect tulbure, albicios. Ar ajuta la desprinderea impurităților de pe suprafețe.

Amidonul poate îndepărta chiar și petele încăpățânate de pe gresie, fără riscul de a deteriora materialul.

Data viitoare când pregătiți cartofi, păstrați apa și folosiți-o la spălarea pardoselilor din baie sau bucătărie. Procesul este simplu: se toarnă apa caldă direct pe gresie și se lasă câteva minute, cât să acționeze amidonul.

După ce a acționat, podeaua se clătește cu apă curată și caldă, folosind o cârpă bine stoarsă. Merită reținut și un alt detaliu util la gătit. Cartofii puși la fiert în apă rece, nu direct în apă clocotită, eliberează mai multe dintre proprietățile lor benefice.

Pe lângă acest truc, mulți jură pe un amestec din trei ingrediente simple pentru curățarea rosturilor și a gresiei. Într-o găleată cu apă caldă se adaugă câte o lingură de săpun lichid, detergent de vase și sodă de spălat. Amestecul se freacă pe suprafețele murdare, de preferință cu o perie.

La final, podeaua se șterge cu o cârpă umedă. Ferestrele se deschid pentru ca încăperea să se usuce natural la aer.