Orașul desemnat cel mai bun din lume pentru mers pe jos. Turiștii ajung rapid la toate atracțiile

În timp ce mulți turiști aleg destinațiile de litoral, vacanțele urbane pot oferi experiențe la fel de atractive. Escapadele în marile orașe sunt pline de energie și oportunități de explorare, mai ales atunci când metropola este gândită pentru mersul pe jos.

Potrivit sondajului global realizat de Time Out în 2026, Seul, capitala Coreei de Sud, este cel mai ușor de explorat oraș din lume pe jos, arată Express.

Deși este un oraș foarte mare, Seul dispune de o infrastructură pietonală impresionantă. Are aproape 3.000 de kilometri de trotuare, alei spațioase și sisteme bine organizate pentru traversarea străzilor.

Cercetarea a arătat că 93% dintre locuitorii Seulului au evaluat posibilitatea de a se deplasa pe jos prin oraș ca fiind „bună” sau „excelentă”, cel mai ridicat scor din întregul sondaj.

Principalele atracții din districtul istoric sunt situate foarte aproape una de alta. Drumul pe jos dintre satul tradițional Bukchon Hanok și Palatul Gyeongbokgung durează aproximativ 15-20 de minute. După care, zona Insadong se află la doar 10-15 minute de mers pe jos.

„O oază în mijlocul orașului”

Metropola oferă mai multe trasee pietonale remarcabile, printre care se numără și Cheonggyecheon, un curs de apă urban restaurat. Acest traseu de aproximativ 10 kilometri are o promenadă foarte bine întreținută. Traseul leagă numeroase stații de metrou și obiective importante.

Un vizitator a descris plimbarea drept „o oază în mijlocul orașului. Poți merge de-a lungul malurilor sale, aflate sub nivelul străzii principale, poți privi rațele din apă și te poți relaxa. Când obosești, poți opri la una dintre cafenele”.

Orașul găzduiește și Seoullo 7017, un parc suspendat cu o lungime de 1.074 de metri, amenajat pe o fostă autostradă dezafectată. Vizitatorii pot merge pe jos deasupra peisajului urban. Potrivit turiștilor, locul este cel mai spectaculos după lăsarea întunericului, când luminile orașului se aprind.

Edinburgh, al doilea în clasament

Deși Seul a ocupat primul loc, un alt oraș s-a apropiat foarte mult de poziția de lider.

Edinburgh, capitala Scoției, s-a clasat pe locul al doilea în topul celor mai ușor de explorat orașe din lume pe jos. Are aproape același procent de respondenți care au evaluat deplasarea pietonală ca fiind „bună” sau „excelentă”.

În ciuda pantelor abrupte și a străduțelor înguste, pavate cu piatră cubică, numeroși turiști aleg Edinburgh tocmai pentru experiența de a-l descoperi la pas.